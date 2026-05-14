Avión ambulancia se estrella en zona montañosa de Nuevo México y deja cuatro muertos

Las autoridades de Nuevo México confirmaron este jueves la muerte de las cuatro personas que viajaban en un avión médico que se estrelló cerca de la localidad de Ruidoso durante la madrugada.

La aeronave, identificada como un Beechcraft King Air 90, había despegado del Roswell Air Center y se dirigía al Aeropuerto Regional Sierra Blanca cuando ocurrió el accidente alrededor de las 4:00 a.m., informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con ABC News

Accidente ocurrió en una zona remota y boscosa

Jason Burns, administrador del condado de Lincoln, donde se encuentra el aeropuerto de destino, confirmó en una conferencia de prensa que ninguna de las personas a bordo sobrevivió.

“Las cuatro personas han sido confirmadas fallecidas en el lugar”, declaró el funcionario.

El sitio del accidente se encuentra en una zona remota y cubierta de bosque en el área de las montañas Capitan, según datos de FlightRadar24. Equipos de emergencia, bomberos y agentes policiales acudieron al lugar después de reportarse un incendio relacionado con el impacto de la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA iniciaron una investigación para esclarecer qué provocó el accidente del avión médico en Nuevo México.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni detalles sobre las condiciones climáticas al momento del vuelo.

Burns expresó además sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

“Nuestros corazones y oraciones están con las familias, seres queridos, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”, señaló.

Las investigaciones federales buscarán determinar si existieron fallas mecánicas, problemas de visibilidad u otros factores que contribuyeron a la tragedia aérea ocurrida cerca de Ruidoso.

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