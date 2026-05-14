Carlos Beltrán lanza iniciativa para reunir a Puerto Rico en su ingreso al Salón de la Fama

El exbeisbolista puertorriqueño Carlos Beltrán anunció el lanzamiento de “Un logro de todos”, una iniciativa con la que busca que aficionados de Puerto Rico y toda Latinoamérica puedan acompañarlo durante su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol el próximo 27 de julio en Cooperstown, Nueva York.

A través de este proyecto, el exjugador pretende acercar a sus seguidores a uno de los momentos más importantes de su carrera profesional y facilitar la logística para asistir a la ceremonia de exaltación.

“Este logro no es solo mío, es de todo un pueblo que me ha apoyado desde el primer día. ‘Un logro de todos’ nace del deseo de compartir este momento con mi gente y orientarlos- lo más posible-, para que puedan estar presentes en Cooperstown“, expresó Beltrán en un comunicado.

Carlos Beltrán quiere llenar Cooperstown de banderas de Puerto Rico

El expelotero aseguró que uno de sus grandes deseos para el día de la ceremonia es ver una importante presencia de aficionados puertorriqueños en el evento que se celebrará en el Clark Sports Center.

“Sueño con ver que ese día me acompañen miles de banderas de Puerto Rico”, indicó Carlos Beltrán sobre la ceremonia, que será abierta al público y gratuita.

Como parte de la iniciativa, el extoletero presentó el portal carlosbeltranhof.com, sitio donde los seguidores podrán consultar información detallada sobre vuelos desde Puerto Rico, opciones de hospedaje, transporte, recomendaciones de vestimenta y artículos conmemorativos disponibles para la ocasión.

Beltrán se une a las leyendas latinas del Salón de la Fama

La exaltación de Carlos Beltrán tendrá un significado especial para el béisbol latino, ya que se convertirá en el latino número 20 en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown y en el sexto puertorriqueño en conseguirlo.

El exjardinero se unirá a figuras legendarias como Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

Beltrán consiguió su elección tras recibir más del 84% de los votos de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, respaldo que confirmó su impacto dentro de las Grandes Ligas.

Los números que llevaron a Carlos Beltrán al Salón de la Fama

Durante 20 temporadas en las Grandes Ligas, Carlos Beltrán construyó una carrera llena de consistencia y productividad ofensiva.

El puertorriqueño terminó con 435 cuadrangulares, la segunda mayor cifra entre jugadores boricuas detrás de Carlos Delgado, además de registrar 2,725 imparables, 312 bases robadas, tres Guantes de Oro y nueve selecciones al Juego de Estrellas.

Su trayectoria incluyó pasos por siete franquicias de MLB, consolidándose como uno de los peloteros más completos de su generación.

“Un logro de todos” busca acercar a los aficionados al momento de Beltrán

La iniciativa impulsada por Beltrán también pretende motivar a más aficionados latinos a vivir de cerca la ceremonia en Cooperstown y convertir el evento en una celebración colectiva para Puerto Rico.

El proyecto busca facilitar la experiencia de viaje y organización para todos aquellos seguidores que deseen acompañar al exjugador en su ingreso oficial al recinto de los inmortales del béisbol.

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