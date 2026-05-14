Horóscopo de hoy para Tauro del 14 mayo de 2026

Hay cierres que no admiten demora. Este es uno de ellos. Algunas pasiones o apegos ya cumplieron su ciclo y sostenerlos solo desgasta. Permítete un momento de retiro para ver con claridad qué soltar. Al hacerlo, vas a sentir alivio y recuperar energía para lo que sí vale la pena.

Horóscopo de amor para Tauro Tienes una gran oportunidad ya sea para remodelar tu relación o hacer nuevas conexiones. Sin embargo consideras con cuidado que quieres que sea el resultado antes de involucrar a tu socio actual. Es importante que compartas tus sentimientos con ellos y les expliques tu motivación para que entiendan cualquier cambio.

Horóscopo de dinero para Tauro Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.