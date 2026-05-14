Israel exige prisión para relatora de la ONU, Francesca Albanese, tras decisión judicial en EE.UU.

El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dany Dannon, pidió encarcelar a la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, luego de que un tribunal federal de Estados Unidos suspendiera de manera cautelar las sanciones que la Administración de Donald Trump impuso en su contra en 2025.

“Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos”, escribió Dannon en la red social X. El diplomático agregó que la funcionaria de la ONU “debería estar entre rejas”.

Las declaraciones elevaron aún más la tensión diplomática en torno a Albanese, una jurista italiana que desde 2022 ocupa el cargo de relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados. Durante su gestión, ha denunciado reiteradamente las operaciones militares israelíes en Gaza y ha descrito la ocupación israelí como “prolongada e ilegal”.

Dannon acusó a Albanese de promover acciones judiciales contra soldados y civiles israelíes y estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, además de difundir “mentiras y libelos de sangre”. También, la señaló de respaldar indirectamente a Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1,200 personas en Israel.

שום צו ביניים זמני לא ישנה את העובדה הפשוטה ולא יטשטש את האמת, @FranceskAlbs

מנצלת את מעמדה באו״ם כדי לנהל קמפיין הסתה פוליטי נגד ישראל וארה״ב.



הניסיונות שלה לקדם רדיפה של חיילים ואזרחים ישראלים ואמריקנים בבית הדין בהאג,

הפצת השקרים ועלילות הדם,

מתן גיבוי עקבי למחבלי חמאס, גם… pic.twitter.com/Wmib0i22Zx — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 14, 2026

Tribunal federal bloquea temporalmente las sanciones

El enfrentamiento político se intensificó después de que el juez federal Richard Leon suspendiera las sanciones emitidas por Washington contra Albanese. En su resolución, el magistrado sostuvo que “proteger la libertad de expresión es siempre de interés público”, al considerar que las medidas podrían representar una restricción inconstitucional.

Las sanciones, impuestas en julio de 2025, incluían la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y el bloqueo total de activos financieros bajo jurisdicción de Estados Unidos. La Administración Trump argumentó en ese momento que Albanese había impulsado una “campaña de guerra política y económica” contra Israel y Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente a la relatora por respaldar iniciativas ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como por promover sanciones internacionales relacionadas con la guerra en Gaza.

Tras conocerse el fallo judicial, Albanese celebró públicamente la decisión y aseguró que las sanciones buscaban “socavar” su trabajo como experta independiente de Naciones Unidas. En un mensaje difundido en redes sociales, agradeció el respaldo de su familia y de quienes la han apoyado durante el proceso legal.

The interim decision by the US judge gives me respite but the battle is not over. ICC judges and Palestinian NGOs remain sanctioned with no recourse to justice. The stakes are incredibly high.

Please sign and share the petition: DEFEND THE DEFENDERS!https://t.co/DiWhUOx0Ks https://t.co/2GM7ihctz9 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 14, 2026

Crecen las críticas internacionales por el caso

Las acciones contra Albanese han provocado preocupación entre organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó anteriormente las sanciones como “inaceptables” y advirtió que podrían sentar “un precedente peligroso” para el trabajo de expertos independientes de Naciones Unidas.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también rechazaron las medidas adoptadas por Washington, argumentando que representan un intento de intimidar a funcionarios internacionales críticos de la ofensiva israelí en Gaza.

El conflicto en la Franja de Gaza continúa generando presión internacional sobre Israel y Estados Unidos. Aunque en meses recientes se alcanzaron acuerdos parciales de alto el fuego, diversas agencias humanitarias y funcionarios de la ONU sostienen que la crisis humanitaria sigue agravándose, mientras el número de muertos en Gaza supera ya las 72,000 personas, según reportes citados por autoridades palestinas y organismos internacionales.

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