Padre de familia muere por disparo en parque acuático de Mississippi: autoridades hablan de un “trágico accidente”

Un hombre de 31 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en un parque acuático de Mississippi, en un caso que las autoridades describieron preliminarmente como un “trágico accidente”.

La víctima fue identificada como Jacob Nitkiewicz, quien falleció el sábado en Flint Creek Water Park, ubicado en las afueras de la ciudad de Wiggins.

El Departamento de Policía de Wiggins informó que los agentes respondieron alrededor de la 1:21 de la madrugada a una llamada de emergencia sobre una persona herida de bala dentro del complejo recreativo.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, Nitkiewicz ya había fallecido.

Autoridades aseguran que no existe amenaza para la comunidad

La policía indicó que, hasta ahora, los investigadores consideran que el hecho fue un incidente aislado.

“El Departamento de Policía de Wiggins quiere asegurar a la comunidad que Flint Creek Water Park sigue siendo seguro y que no existe ninguna amenaza para el público ni para los visitantes del parque”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Sin embargo, no se han revelado detalles sobre quién disparó el arma ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

El forense del condado de Stone, Wayne Flurry, describió la muerte como un “trágico accidente”.

Las autoridades añadieron que la investigación continúa abierta y que divulgarán más información conforme avance el caso.

Familiares y amigos recuerdan a Jacob Nitkiewicz

Nitkiewicz deja a su esposa, Mackenzi, y a la hija de ambos, Emersyn.

Tras conocerse la tragedia, amigos y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar económicamente a la familia.

“Jacob fue un esposo increíble y un padre orgulloso y amoroso”, señala la publicación creada para apoyar a sus seres queridos.

“Era el corazón de su hogar y su amor por su familia era constante e inquebrantable”, agregaron.

El mensaje también destacó que la esposa y la hija del fallecido enfrentan ahora “un camino difícil” después de la pérdida repentina del joven padre.

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