Claude logra rescatar 5 Bitcoin de una wallet olvidada por más de una década

Un usuario de X conocido como @cprkrn recuperó el 13 de mayo de 2026 aproximadamente 5 BTC, valorados en más de $400,000 dólares, de una wallet a la que no había tenido acceso en más de una década. Lo logró con la ayuda de Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, en lo que ya se describe como uno de los casos más llamativos de recuperación de criptomonedas con IA.

HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026

Cómo Claude encontró lo que nadie pudo

La historia comenzó mucho antes del rescate. El usuario había comprado esos Bitcoin alrededor de 2014 o 2015, pero con el tiempo perdió acceso a su wallet por un problema con la contraseña. Durante años intentó recuperarlos por su cuenta, gastó cientos de dólares en servicios de recuperación, y nunca llegó a ningún lado.

Fue entonces cuando tomó una decisión poco convencional: subió el contenido completo de su vieja computadora de universidad a Claude. Archivos, notas, backups, todo. Más de 1 gigabyte de datos históricos que el modelo analizó en busca de pistas.

Lo que Claude encontró fue un archivo de backup de wallet del año 2019, anterior al cambio de contraseña, que seguía encriptado con una clave que el usuario había anotado en un cuaderno de su época universitaria. La clave era “lol420fuckthePOLICE!*:)” — exactamente el tipo de contraseña que un universitario escribiría y olvidaría.

El bug que bloqueó todo durante años

Aquí viene el detalle técnico más interesante. El usuario no era ajeno a las herramientas de recuperación. Había intentado usar btcrecover, una utilidad de código abierto ampliamente usada para descifrar wallets de Bitcoin. El problema es que no funcionaba.

Claude identificó por qué. La herramienta tenía un bug en la lógica de desencriptación: estaba concatenando la clave compartida con la contraseña en el orden incorrecto. Un error sutil, casi imperceptible, que hacía que todas las combinaciones generadas fueran inválidas.

Una vez que Claude corrigió esa lógica, el proceso funcionó. Esto es lo que hizo el modelo paso a paso:

Localizó el archivo de wallet antiguo entre cientos de archivos sin clasificar

Identificó el bug en btcrecover y corrigió la secuencia de concatenación

Ejecutó el proceso de desencriptación con la lógica corregida

Extrajo las claves privadas en formato WIF (Wallet Import Format)

Qué nos dice este caso sobre la IA y las cripto

Lo que vemos aquí no es magia ni hacking. Claude no “crackeó” ningún cifrado criptográfico, algo que sería prácticamente imposible. Lo que hizo fue algo más valioso en este contexto: análisis masivo de datos no estructurados y depuración de código en tiempo real.

La diferencia con un humano no es de inteligencia, es de escala y paciencia. Revisar más de un gigabyte de archivos viejos buscando patrones específicos es exactamente el tipo de tarea en la que la IA sobresale. Y corregir un bug en una herramienta de terceros, con contexto suficiente, es algo que Claude maneja con soltura.

Lo que este caso sí plantea es una reflexión importante para cualquier holder de cripto: guardar claves privadas y frases semilla de forma ordenada y segura sigue siendo tan importante hoy como hace diez años. La IA puede ser un aliado extraordinario, pero no reemplaza una buena higiene de seguridad desde el inicio.

¿Cómo recuperó 5 Bitcoin usando Claude AI?

El usuario @cprkrn subió todos los archivos de su computadora universitaria a Claude, que localizó un backup antiguo de su wallet encriptado con una contraseña anotada en un cuaderno. Claude también corrigió un bug en la herramienta btcrecover que impedía descifrar el archivo correctamente.

¿Cuánto valen esos 5 Bitcoin recuperados?

Al momento de la recuperación, el 13 de mayo de 2026, los 5 BTC estaban valorados entre $400,000 y $500,000 dólares según distintas fuentes. El precio exacto varía con la cotización del mercado.

¿Puede Claude descifrar cualquier wallet de Bitcoin?

No. Claude no rompe criptografía. En este caso el éxito se debió a que existía un archivo de backup con la contraseña original aún disponible. El modelo actuó como un analista forense digital, no como un atacante.

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