Editorial: por Jake Levine al Congreso por el distrito 32

En las elecciones primarias del 2 de junio para el Distrito 32 del Congreso se enfrentan nueve candidatos. Los demócratas Brad Sherman, quien con este período completará 30 años en la Cámara de Representantes; Christopher Ahuja, Dory Benami, Marena Lin, Josh Sautter, Anna Wilding y Jake Levine, y el republicano Larry Thompson y Douglas Smith, sin preferencia partidaria.

El distrito abarca partes del oeste del condado de Los Ángeles y del condado de Ventura. Uno de cada cuatro de sus residentes es latino.

La Opinión considera que Jake Levine es el candidato más calificado para liderar el Distrito 32 y representarnos en el Congreso.

Nacido en Washington DC hace 41 años, Jake Levine, cuarta generación de angelinos, se crió en una casa en Palisades cuya destrucción durante los incendios de enero de 2025 lo impulsó a la vida política y acción comunitaria, cuando organizó el grupo Department of Angels para rescate y reconstrucción.

En 2007 obtuvo su BA (Historia, Literatura) en Harvard y completó Juris Doctor también en Harvard en 2013.

Su foja de trabajos profesionales lo pone a la cabeza de entidades en temas como el cambio climático y el servicio a la comunidad. Detrás de las bambalinas, su contribución fue sustancial.

Fue asistente de la Oficina de Política Energética y de Cambio Climático de la Casa Blanca bajo Obama. Como asesor de política tecnológica y energética para la senadora estatal Fran Pavley, se especializó en temas de cambio climático, sequía y política hídrica. Durante la pandemia, ayudó a diseñar y lanzar el Cuerpo de Acción Climática de California, centrado en resiliencia climática en comunidades desatendidas, como consultor del gobernador Gavin Newsom. Fue Director Senior de Clima y Energía del Consejo de Seguridad Nacional bajo Biden. Actuó luego como Director Climático de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

En el sector privado, fue Jefe de Gabinete del Presidente de Opower, una empresa de software (ahora Oracle Utilities) de tecnología limpia.

Ahora, se dispone a poner su experiencia y energía al servicio de los constituyentes

La plataforma de Jake Levine es densa, muy detallada, de largo alcance y con amplias repercusiones para mejorar nuestra calidad de vida, gestionar elementos de justicia social, velar por los intereses de los latinos en general y los inmigrantes en particular.

Se opone a la conducta inconstitucional de ICE/CBP en Los Ángeles, propone la abolición de ICE y crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que contribuyen a la economía y ayudan a reconstruir y limpiar Los Ángeles.

Quiere avanzar legislación para romper el monopolio inmobiliario que encarece las viviendas y los medios corporativos en cine y televisión en California.

Su plan para protección de los trabajadores, mejorar la asequibilidad en los gastos y el aumento de salarios es minucioso.

Rechaza todas las contribuciones corporativas a su campaña.

Levine considera que las circunstancias del momento requieren una nueva generación de líderes, con ideas concretas y la capacidad de llevarlas a la realidad. Y afirma: sé cómo formar coaliciones para hacer las cosas de manera eficiente”.

“Los líderes que nos han conducido hasta este momento probablemente no sean los que nos ayudarán a salir de él.”, dijo Levine a Político.

No es el único en pensar así. De hecho, California es el epicentro de una confrontación que ahora se está desarrollando dentro del Partido Demócrata. En la mitad de sus distritos congresionales en manos de personas mayores hay fuertes candidatos que enarbolan la bandera de la nueva generación. Consideran que el partido Demócrata hizo posible el retorno al poder de Trump y que libra una oposición anquilosada y endeble.

Dijo Levine a ABC 7: “La realidad es que en este negocio llega un momento en el que simplemente envejeces”.

Para que pueda reclamar primacía en la contienda frente al congresista Brad Sherman, Levine tiene que demostrar que su programa, historial, energía y contactos llevarán a cambios no logrados por el titular pese a su experiencia y membresías de comités después de casi 30 años. Creemos que lo está haciendo.

Apoyan su candidatura la líder campesina Dolores Huerta, la asambleísta Buffy Wicks y la exembajadora ante la ONU Samantha Power, y una extensa serie de organizaciones de activistas políticos y sociales.

Por su trayectoria personal, su programa de acción, por la energía de su candidatura y la perspectiva de operar importantes cambios en beneficio de la comunidad, La Opinión considera que Jake Levine es calificado para el puesto, apoya su elección al Congreso de Estados Unidos y llama a sus lectores a votar por él.