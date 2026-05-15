Eric Trump replicará la fórmula de su padre al demandar a un canal de televisión

Eric Trump pretende implementar una estrategia similar a la empleada por su progenitor al dar a conocer que demandará a una presentadora de televisión y la compañía para la cual trabaja, esto por presuntamente haberlo difamado.

A partir de un par de amenazas de demandar a dos importantes cadenas de televisión, el presidente Donald Trump ha conseguido más de $30 millones de dólares en compensación.

Ante la errónea afirmación del presentador de televisión George Stephanopoulos de que un jurado presuntamente había declarado a Donald Trump responsable de violación, cuando el veredicto real fue por abuso sexual, el magnate neoyorquino amagó con llevarlo a juicio y eso obligó a la cadena ABC News a pactar un acuerdo de pago de $15 millones de dólares, los cuales serían destinados a la construcción de su biblioteca presidencial, y un millón adicional por concepto de honorarios legales.

Posteriormente, el republicano que gobierna en Washington demandó a la cadena CBS News acusándola de una edición presuntamente engañosa realizada por la producción del programa “60 Minutes” a una entrevista de Kamala Harris, material que fue difundido previo a las elecciones presidenciales con el objetivo de fortalecer su campaña.

Para evitar llegar a juicio, Paramount acordó pagar $16 millones de dólares, los cuales también fueron destinados a la fundación encargada de conseguir donativos para construir la biblioteca presidencial.

Hasta antes de la guerra en contra de Irán, Eric Trump pretendía ser parte de la reconstrucción de la Franja de Gaza a través de un megaproyecto. (Crédito: Daniel Ceng / AP)

A partir de ese antecedente, Eric Trump dio a conocer que demandará al canal de televisión MS NOW, anteriormente MSNBC, y a la presentadora Jen Psaki.

El hijo del jefe de la nación está molesto debido a que la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, ahora convertida en presentadora de televisión, señaló que los intereses comerciales del vástago de Trump podrían representar un conflicto de intereses para su padre al acompañarlo en su viaje a China.

Durante el programa “The Briefing”, la presentadora originaria de Stanford, Connecticut, indicó que el hijo de Trump presuntamente lo acompañó a Beijing en calidad de observador de la compañía ALT5 Sigma, una empresa de tecnología financiera con sede en Las Vegas, Nevada, donde afirmó trabaja como miembro de su junta directiva.

Ante el señalamiento, Eric Trump recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, y, a través de un mensaje, señaló la posibilidad de establecer una demanda.

“Tengo la intención de demandar a @jrpsaki y a @MSNOWNews. Para que quede claro: contrariamente a su monólogo y sus mentiras descaradas, NUNCA he formado parte de la junta directiva de ALT5, ni ahora ni nunca.

Me uní a este viaje por una sola razón: como un hijo amoroso que adora a su padre y no me perdería por nada del mundo estar a su lado en este momento tan especial. Durante las conversaciones bilaterales, @LaraLeaTrump y yo fuimos a la Gran Muralla China”, escribió.

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