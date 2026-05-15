Horóscopo de hoy para Libra del 15 mayo de 2026

Los vínculos toman una dirección bien definida. Si una relación viene desgastada, es probable que llegue a su punto final; si hay intención de construir, el compromiso se consolida. Si estás soltero, no será por falta de una propuesta, sino porque elegirás con mayor criterio y firmeza.

Horóscopo de amor para Libra Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.