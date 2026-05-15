Horóscopo de hoy para Tauro del 15 mayo de 2026

Hay cierres que no admiten demora. Este es uno de ellos. Algunas pasiones o apegos ya cumplieron su ciclo y sostenerlos solo desgasta. Permítete un momento de retiro para ver con claridad qué soltar. Al hacerlo, vas a sentir alivio y recuperar energía para lo que sí vale la pena.

Horóscopo de amor para Tauro Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Tauro Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.