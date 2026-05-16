Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 mayo de 2026

La codicia, el deseo de poder o la posesividad pueden bloquear el fluir natural del amor. Permite que los vínculos maduren a su propio ritmo y evita exigir lealtad o intensidad. Si moderas estas tendencias, tu corazón recuperará su belleza, su riqueza y una sensualidad más genuina.

Horóscopo de amor para Capricornio Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.