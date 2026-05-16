Horóscopo de hoy para Géminis del 16 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
A medida que se cierra un ciclo lunar, puede aparecer una tendencia a ver las situaciones en extremos. Esa mirada podría desgastarte. Buscar contacto con la naturaleza te ayudará a encontrar respuestas más serenas y a afianzar tu mundo interno desde un lugar más calmo y sostenido.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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