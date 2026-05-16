Horóscopo de hoy para Géminis del 16 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

A medida que se cierra un ciclo lunar, puede aparecer una tendencia a ver las situaciones en extremos. Esa mirada podría desgastarte. Buscar contacto con la naturaleza te ayudará a encontrar respuestas más serenas y a afianzar tu mundo interno desde un lugar más calmo y sostenido.

Horóscopo de amor para Géminis

Llegas fácilmente a tus sentimientos, en un impulso y sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando busques una pareja nueva, tu corazón te mostrará el camino. Si ya estás en una relación, hay personas interesantes que pueden llegar a alterar el balance y complejidades de tu relación existente.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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