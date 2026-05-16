Horóscopo de hoy para Virgo del 16 mayo de 2026

Bajo la influencia lunar desde otro signo de tierra, vas a encontrar motivos para valorar y potenciar la confianza en ti mismo. Aunque te cueste desconectar del trabajo, ampliar tu mirada te permitirá observar tu realidad diaria desde una perspectiva más renovada y enriquecedora.

Horóscopo de amor para Virgo Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Virgo Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.