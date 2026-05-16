James Comer contempla postularse para gobernador de Kentucky

El republicano James Comer contempla postularse por segunda ocasión para lograr convertirse en gobernador de Kentucky.

Aunque nació en Cartago, Tennessee, la mayor parte de su vida la ha vivido en Kentucky, lo cual le otorga el derecho de aspirar a gobernar dicho estado.

En su momento, Comer fungió como comisionado de agricultura de Kentucky y, en 2015, se postuló para gobernador. Sin embargo, por menos de 100 votos, fue derrotado en las primarias republicanas estatales.

A partir de esa experiencia, un año después fue elegido por primera vez al Congreso.

Asimismo, preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes desde 2023.

Desde dicha posición, encabezó una investigación en contra del expresidente Joe Biden y su familia con el objetivo de demostrar que presuntamente había realizado millonarios negocios beneficiándose de su cargo político, lo cual no logró demostrar.

Otra de sus asignaturas consistió en supervisar la investigación del comité sobre el caso del millonario financiero Jeffrey Epstein y la red de explotación sexual de menores que dirigía ofreciendo sus servicios a personas muy poderosas dentro y fuera de Estados Unidos.

James Comer asegura haberse dedicado a recorrer Kentucky con el objetivo de conocer los problemas de sus habitantes y encontrar posibles soluciones. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

De esa manera, James Comer se ha posicionado en la arena política como referente del Partido Republicano, situación que pretende aprovechar lanzándose de nueva cuenta en busca de convertirse en gobernador, lo cual reconoció durante una entrevista concedida al periódico The Daily Independent.

“Planeo presentarme como candidato a gobernador en 2027. Aún no es oficial; probablemente lo será alrededor de diciembre”, expresó.

El conservador de 53 años asegura haber dedicado gran parte de su tiempo libre en conocer a detalle la problemática de los kentuckianos y a formular posibles soluciones.

“Las elecciones a gobernador son en 2027 y estoy muy interesado en ellas… Cualquier día que no estoy en Washington o en mi distrito, estoy recorriendo el estado. La respuesta ha sido positiva. Estoy conociendo gente nueva y creando una organización para 2027”, subrayó.

La misión de Comer será tratar de relevar en el cargo al demócrata Andy Beshear quien por reglamento ya no puede reelegirse y, en lugar de ello, pretende ingresar a la carrera de su partido por obtener la candidatura presidencial en 2028.

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