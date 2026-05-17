EE.UU. estudia la amenaza de drones militares procedentes de Cuba

El gobierno de Estados Unidos analiza la amenaza de drones militares procedentes de Cuba, tras constatar los avances en esta tecnología y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, declaró un alto funcionario estadounidense al medio Axios el domingo.

Según Axios, Cuba habría obtenido más de 300 drones militares y estaría discutiendo planes para usarlos y atacar la base estadounidense en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y posiblemente incluso Florida.

El informe del sitio web estadounidense, que cita reportes de inteligencia clasificada de Washington, se conoce en momentos de fuerte tensión entre ambos países, en el que funcionarios de La Habana acusan a Estados Unidos de preparar el terreno político para una acción militar contra la isla de gobierno comunista.

La información que maneja el gobierno de Estados Unidos podría servir también como causa para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió la semana pasada en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países, según confirmó la agencia.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

Preparan acusación contra Raúl Castro

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la semana pasada que su administración va a lograr que el gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington, en momentos en que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses acusarán formalmente el próximo miércoles al expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La acusación se producirá tras la aprobación de un gran jurado y durante un acto simbólico en la Torre de la Libertad de Miami, con motivo del día de la Independencia de Cuba, indicaron dos fuentes próximas a la investigación al citado diario.

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