Miguel Díaz-Canel dice que Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. para construir una relación de vecinos civilizada

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la isla “está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos” sobre “cualquier tema”, para construir “una relación entre vecinos civilizada” y de “beneficio mutuo”.

En una inusual comparecencia televisada, el mandatario señaló que la isla está en disposición de hablar con Washington desde una “posición de respeto” a la “soberanía” y la “autodeterminación” del país caribeño sin “abordar temas” que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan “entender como injerencias”.

“De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada”, subrayó el presidente cubano.

Entre las temáticas en las que el Gobierno cubano estaría dispuesto a abordar con Estados Unidos están los “temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (…) la colaboración científica”, entre otros.

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba, ofrece una conferencia de prensa tras tensión con EE.UU.. Crédito: Ernesto Mastrascusa | EFE

No es la primera vez que Díaz-Canel, en medio de la escalada de tensiones con el país norteamericano tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el bloqueo petrolero a la isla, apunta que la isla está abierta al diálogo.

El pasado 12 de enero, en una publicación en X, el mandatario cubano aseguró que el Gobierno está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” sobre “bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

También negó que La Habana tenga conversaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Trump instase al país caribeño a “alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había negado el martes, en entrevista con EFE, que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU. una mesa de negociación.

Sus declaraciones contrastan con las que realizó en los últimos días Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su Administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.

La operación militar estadounidense en Caracas significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110,000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30,000.

Trump dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla. EFE

Sigue leyendo: