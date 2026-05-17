Horóscopo de hoy para Acuario del 17 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Esta Luna Nueva puede impulsarte a alquilar una casa o avanzar en trámites de vivienda. También podrías recibir familiares o reconectar con historias de tus antepasados. Plantar dos árboles o sumar dos plantas iguales en tu hogar puede funcionar como símbolo de abundancia.

Horóscopo de amor para Acuario

Si llevarte bien con los demás se está haciendo muy difícil y te sientes mal comprendido, la cosa más pequeña puede desencadenar eventos que lleven a controversia que parece imposible de resolver. Los contratiempos te fuerzan a enfrentare al rechazo y a darte cuenta que útil es esperar un poco con problemas que eventualmente serán resueltos a satisfacción de todos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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