Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 17 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Prepárate, porque el amor puede llegar con mucho diálogo. También podría surgir una propuesta de alianza de negocios de alguien práctico e inteligente. Ábrete a lo complementario: los vínculos que llegan traen aprendizajes valiosos si sabes recibirlos.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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