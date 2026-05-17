Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 mayo de 2026

Prepárate, porque el amor puede llegar con mucho diálogo. También podría surgir una propuesta de alianza de negocios de alguien práctico e inteligente. Ábrete a lo complementario: los vínculos que llegan traen aprendizajes valiosos si sabes recibirlos.

Horóscopo de amor para Escorpio Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Escorpio Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.