Horóscopo de hoy para Leo del 17 mayo de 2026

Esta Luna Nueva inaugura una etapa de logros y visibilidad en tu carrera. Podrías viajar por trabajo, tomar la palabra en público o sostener dos roles a la vez en el ámbito profesional. Si empeñas tu palabra, cumple: habrá miradas atentas a cada uno de tus movimientos.

Horóscopo de amor para Leo Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.