Horóscopo de hoy para Libra del 17 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Encontrarás a alguien hábil y dúctil en el arte del amor. La palabra y el placer se irán macerando lentamente en la intimidad, donde la complicidad inaugura una nueva etapa. Recuerda que el erotismo es un lenguaje intenso que, bien transitado, puede volverse profundamente satisfactorio.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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