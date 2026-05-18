Arrestan a joven en Arkansas por amenazar con tiroteo masivo en Walmart ante posible confinamiento por hantavirus

Un joven de Arkansas fue arrestado después de presuntamente amenazar con perpetrar un tiroteo masivo en un Walmart si el país volvía a entrar en confinamiento debido al brote de hantavirus, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Aaron Bynum, de 20 años y residente de Oakland, Arkansas. La Oficina del Sheriff del Condado de Marion confirmó que fue detenido el viernes y acusado de amenaza terrorista en primer grado y comunicaciones acosadoras, reseñó Fox News.

FBI recibió alerta durante videojuego en línea

Según los investigadores, el caso comenzó el 9 de mayo cuando el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI recibió una denuncia electrónica de un jugador en línea.

La persona aseguró que otro usuario había amenazado con realizar un ataque armado en un Walmart local “si el país volvía a cerrarse debido al hantavirus”.

El denunciante entregó el nombre de usuario del presunto responsable y una grabación realizada dentro del videojuego con las supuestas amenazas.

Posteriormente, las autoridades solicitaron información a la empresa propietaria del videojuego, la cual identificó a Bynum como titular de la cuenta.

La oficina del FBI en Fayetteville notificó a las autoridades locales y agentes del condado de Marion ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Durante el operativo, los investigadores incautaron una computadora y otros accesorios electrónicos relacionados con la investigación.

Bynum fue detenido sin incidentes y trasladado al Centro de Detención del Condado de Marion. Las autoridades fijaron una fianza de $2,500 dólares.

Brote de hantavirus genera preocupación internacional

El caso ocurre en medio de la atención internacional por el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius.

La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el 13 de mayo se habían identificado 11 casos relacionados con el brote: ocho confirmados, dos probables y uno inconcluso. Además, tres muertes fueron vinculadas al virus.

Autoridades sanitarias canadienses confirmaron posteriormente un caso positivo adicional, elevando a 10 el número de infecciones confirmadas relacionadas con la embarcación.

Pese a las comparaciones con la pandemia de covid-19, especialistas han insistido en que el hantavirus presenta una transmisión mucho más limitada.

El médico Marc Siegel, analista médico de Fox News, señaló que el virus “no es comparable” con el coronavirus debido a la dificultad de propagación entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indicaron que la cepa Andes, detectada en el brote del MV Hondius, es la única variante de hantavirus con transmisión documentada entre humanos, aunque estos casos son considerados poco frecuentes.

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