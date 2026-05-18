Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 mayo de 2026

Los astros favorecen procesos de depuración y limpieza en distintos planos. La sanación implica revisar tu mente y soltar hábitos que ya no funcionan, comprometiéndote con los que verdaderamente curan. Corta de raíz los pensamientos negativos y no les dediques ni un instante.

Horóscopo de amor para Escorpio Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Escorpio Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.