Horóscopo de hoy para Sagitario del 18 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 18 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Tu pareja, tu socio o alguien especial te dará un mensaje. La clave no será responder de forma rápida o superficial, sino centrarte y percibir lo que realmente sientes. Para que un vínculo tenga proyección a largo plazo, necesitas comprometerte contigo y también con el otro.

Horóscopo de amor para Sagitario

Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending