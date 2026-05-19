Alexis Ayala revela el conflicto que marcó su ruptura con Cinthia Aparicio: “Quería tres hijos”

Cada vez son más los detalles que salen a la luz sobre las diferencias que motivaron a Alexis Ayala y Cinthia Aparicio a poner fin a su matrimonio tras casi 5 años juntos. De acuerdo con declaraciones recientes del actor, sus planes de hacer crecer su familia dejaron de alinearse.

En un encuentro reciente con la prensa, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” indicó que por creencias personales y compromisos laborales, no podía cumplir el deseo de Cinthia Aparicio de formar una familia numerosa a su lado.

Y es que si bien en un inicio la joven le planteó la idea de tener tres hijos juntos, ese proyecto familiar no es algo que él busca en este momento: “Cinthia quería tener tres hijos, pero yo no puedo compartir eso”, detalló ante los medios de comunicación.

Según el testimonio del villano de telenovelas, estas diferencias de visión sobre la familia, los llevaron a reconocer que sus planes de vida ya no coincidían a largo plazo, por lo que optaron por una separación.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. No puedo compartir que tengamos tres hijos, no puedo compartir otras cosas“, destacó durante su charla con la prensa.

En este sentido, recalcó que su enfoque está en su familia inmediata y en las dos hijas que le preceden de relaciones pasadas, Stephanie y Roberta. Sin embargo, esto no evita que su cariño y apreciación por Cinthia Aparicio permanezca intacto.

“Ella tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el camino por delante (…) Viví un amor maravilloso y así fue. Merece todo mi respeto”, continuó.

Con estas declaraciones, Alexis Ayala reafirma su postura de mantener una relación cordial con Cinthia Aparicio tras su divorcio, especialmente debido a los compromisos laborales que los harán reencontrarse en las próximas semanas: “Las cosas empiezan, las cosas terminan. Como lo dije, lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví”, sentenció.

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