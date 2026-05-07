Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre su separación de Alexis Ayala

Luego de varias semanas alejada de los reflectores, la actriz Cinthia Aparicio reapareció ante las cámaras del programa “Hoy” en una entrevista donde se pronunció por primera vez sobre su separación del histrión Alexis Ayala.

Dispuesta a aclarar los rumores, la protagonista de la obra “Las Mujeres son de Venus y los Hombres…¡Ni Madres!” respondió a los cuestionamientos sobre su divorcio del actor, no sin antes asegurar que su relación concluyó en buenos términos.

“Estoy muy tranquila, él y yo estamos bien y en paz, que ahorita me lo encontré en diseño de imagen. Yo estoy llevando este tema en privado por respeto a los dos y enfocada muchísimo a mi trabajo y en seguir creciendo“, expresó ante el matutino.

Pese al desenlace de su relación como pareja, Cinthia Aparicio se mantiene firme en su cariño y admiración por Alexis Ayala, especialmente tras haber compartido cinco años juntos: “La admiración siempre ha estado profesionalmente de lado de los dos, es algo que me llevo en el corazón siempre”, contó.

Asimismo, la también conductora desmintió los rumores sobre una posible salida de Televisa como resultado de su separación: “Lo profesional jamás tendrá nada que ver con lo personal. Respeto todo profesionalmente, entonces nos estaremos encontrando aquí, en la casa Televisa“, aclaró.

Otro de los proyectos compartidos por la expareja es la puesta en escena “Las Mujeres son de Venus y los Hombres…¡Ni Madres!”. Sobre el futuro de esta obra, la famosa explicó que si bien no existirá reestructuración alguna en sus personajes, se desconoce si se cancelarán las próximas fechas por temas de agenda.

“Esperemos que siga, creo que ahorita tenemos unas fechas que estamos viendo si se hacen por temas de agenda de Alexis y mía, esperemos que sí“, dijo para finalizar.

La noticia sobre la separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se confirmó a propia voz del exparticipante de “La Casa de los Famosos México 3” en una entrevista para la revista Caras.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, indicó a la publicación.

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