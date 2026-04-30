“La vida sigue”: Alexis Ayala confirma su separación de Cinthia Aparicio

Es oficial, el actor Alexis Ayala está en proceso de separación de Cinthia Aparicio, después de haberse casado en el 2023. El actor le confesó a la revista Caras que enfrenta este proceso con serenidad y que para él, la vida sigue.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que se veían como una pareja sólida en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, Ayala afirmó que la decisión no fue suya y dejó claro que mantiene respeto y afecto hacia su ahora expareja, marcando distancia sin caer en confrontaciones.

Según se lee en el reportaje de la revista Caras, el actor tomó la decisión de llevar este proceso con serenidad. Ayala explicó que, aunque ya no están juntos como pareja, conserva cariño por Aparicio y respalda sus decisiones.

“Hoy me siento tranquilo y seguro. Estoy aprendiendo que la vida sigue” Alexis Ayala – Actor

Sobre su relación

La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021 durante la grabación de la telenovela “Si nos dejan”, donde surgió la conexión que más tarde se haría pública. Al inicio, la relación generó diversas opiniones y críticas, ya que la pareja tiene una diferencia de edad de 28 años.

Pero a pesar de esto, en el 2023 se casaron por civil y después en una ceremonia religiosa celebrada en la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos más emblemáticos de México.

Tras confirmar su divorcio, Ayala indicó que está centrando su atención en su entorno más cercano. Sus hijas y su madre, según explicó, son su principal apoyo en este momento de cambio personal. El actor encontró en su familia el respaldo necesario para transitar esta etapa con equilibrio.

A pesar de estar atravesando una ruptura pública, el actor dijo: “Los cambios siempre son buenos y positivos”.

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