Alexis Ayala y su esposa viven una escapada navideña de lujo en Alaska

La pareja conformada por los actores Alexis Ayala y Cinthia Aparicio decidió vivir una Navidad completamente fuera de lo común, intercambiando las tradicionales celebraciones en la Ciudad de México por una experiencia inmersiva en los majestuosos y helados paisajes de Alaska.

A través de sus redes sociales, compartieron los detalles de unas vacaciones que mezclaron aventura, lujo y una evidente complicidad romántica.

El viaje representó un cambio radical para la pareja. Alexis Ayala expresó su emoción al “cambiar las luces de CDMX por la aurora boreal y el brillo de la nieve”, capturando la esencia de esta fuga navideña. Las imágenes publicadas muestran a la pareja envuelta en la magia de las luces del norte y explorando la naturaleza ártica en su máximo esplendor.

Eligieron “experiencias extremas”

Las actividades elegidas combinaron lo pintoresco con lo exclusivo. Una de las anécdotas más llamativas fue su visita a un zoológico en condiciones extremas, con una temperatura de -28 grados Celsius, experiencia que Ayala compartió con humor en sus redes: “¿Quién no ama ir al zoológico? Versión a -28 grados”.

También disfrutaron de paseos en trineo tirado por perros nórdicos y, en un contraste único, se sumergieron en relajantes aguas termales rodeados de un paisaje completamente nevado, reforzando el aspecto lujoso y singular de su escape invernal.

El viaje puso en primer plano la conexión de la pareja. Cinthia Aparicio, de 32 años, dedicó un romántico mensaje a su esposo acompañando fotografías íntimas en las termas: “Cuando el frío muerde, el MR abraza. Te amo Alexis Ayala”.

La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó durante las grabaciones de la telenovela ‘Si nos dejan’ (2021-2022), donde Aparicio interpretó a Natalia Zapata. A partir de ese proyecto, su vínculo sentimental se fortaleció, culminando en una boda civil que formalizó su unión.

Cinthia, originaria de Papantla, Veracruz, ha consolidado su carrera en Televisa con participaciones en series como ‘La Rosa de Guadalupe’ y telenovelas como ‘Simplemente María’, ‘Mi adorable maldición’ y, más recientemente, ‘El amor invencible’.

