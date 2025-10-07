Alexis Ayala pone punto final a la polémica con Paty Díaz: “Siempre existirá su verdad y mi verdad”

En medio del revuelo que se generó con el final de “La Casa de los Famosos México 3“, el ex concursante Alexis Ayala volvió a pronunciarse sobre la ola de acusaciones que su ex pareja, la actriz Paty Díaz, lanzó en su contra por presuntas infidelidades y maltrato.

Durante una charla con la revista TvyNovelas, el villano de la televisión abordó la controversia que se generó hace algunas semanas, cuando la histrionisa lo señaló de haberla amenazado en más de una ocasión: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'”, declaró Díaz en un video colocado desde sus redes sociales.

De acuerdo con lo dicho por Ayala, para él la situación no requiere de una respuesta, pues esto sería seguir alimentando una narrativa que desea dejar en el pasado.

“No sé qué dijo ni cómo lo dijo, pero, con todo respeto, mi vida está en el 2025 y veo para adelante. Le deseo lo mejor (a Paty Díaz). Esta ola es mía, yo la estoy viviendo y yo tengo a la gente que amo: a mi familia“, indicó a la revista mexicana.

Asimismo, se dijo tranquilo y consciente de que siempre existirán dos lados de la moneda: “Me conocen y me conocieron en La Casa. Además, siempre existirá su verdad, mi verdad y la verdad. ¡Caramba! La vida hay que vivirla bonito. Yo estoy en mi presente, disfrutando esto, lo demás no me corresponde”, indicó.

Sin ánimos de seguir dándole foco a la controversia, reiteró: “Yo no tengo que darle réplica a algo que no me atañe y que además no comparto (…) No es mi verdad, ni es la verdad. Nunca se habló de eso, ahí se queda, vamos a otra cosa”.

Para finalizar, Alexis Ayala decidió enfocarse en las alegrías y aprendizajes que su paso por “La Casa de los Famosos México”: “Me está dando muchas cosas, entre ellas, valorar a las personas que amo: a mi esposa, a mis hijas, a mi madre y a mis amigos“.

