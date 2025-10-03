Alexis Ayala responde a las acusaciones de maltrato de su ex pareja, Paty Díaz

A solo unos días de haberse convertido en la l sexto y último eliminado de “La Casa de los Famosos México” en su tercera temporada, Alexis Ayala ha salido a hacer frente a las acusaciones de maltrato que su ex pareja, la también actriz Paty Díaz, emitió durante su participación en el reality. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La polémica comenzó luego de que la histrionisa recurriera a sus redes sociales para compartir su testimonio sobre la presunta violencia verbal y emocional que vivió a manos del famoso, esto luego de que él brindara detalles sobre una relación dentro del programa 24/7, cuyas características apuntaban a que se trataba de ella.

Por su parte, Paty Díaz aseguró que su tiempo junto a Ayala se vio marcado por amenazas que escalaron a niveles preocupantes: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'”, relató.

En una entrevista concedida a Gerardo Escareño del programa “Vaya, vaya”, el actor de Televisa se pronunció sobre la controversia y lanzó un mensaje contundente con el que dejó claro que no piensa alimentar el ‘hate’ en redes sociales.

“La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés“, declaró ante los micrófonos del show en YouTube.

Quien sí planteó una postura en contra de dichas aseveraciones fue su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, pues señaló que su experiencia con el galán de telenovelas ha sido una completamente diferente a la narrada por Paty Díaz.

“Lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama, que las mujeres en su vida son su principal. Qué te digo, lo amo, es mi esposo y mi pareja (…) Yo no conozco a la señora. Lo único que te puedo decir es que yo estaba en la primaria”, indicó en ese entonces.

