Alexis Ayala reaparece desde una cama de hospital y con oxígeno: “No se espanten”

Vaya susto se llevaron los fanáticos del actor mexicano Alexis Ayala luego de que publicara una alarmante fotografía en redes sociales en la que se le aprecia desde una cama de hospital y con la asistencia de oxígeno. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos lo que se sabe.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el ex participante de “La Casa de los Famosos México” colocó un video en el que se le observa desde una camilla de hospital, portando oxígeno y con una apariencia desaliñada, lo que desató una ola de preocupación entre sus seguidores más fieles.

No obstante, el histrión explicó que su post no se trató de una emergencia médica real, sino de una escenas que conforman su participación en la telenovela “Somos familia”, próximo a estrenarse el mes de junio de este año.

“No se espanten. Estamos grabando. Así quedé… después de un increíble trabajo de maquillaje y vestuario“, detalló el villano de telenovelas para evitar cualquier tipo de malentendido entre su comunidad digital.

No pasó mucho tiempo antes de que sus seguidores más fieles y uno que otro compañero del medio artístico expresara su alivio al enterarse de que dicha hospitalización se dio de manera ficticia y no real. Tal fue el caso de sus ex compañeros del ‘Team Noche’, Aldo Denigris y Adrián Dimonte.

Este último compartió cuál fue su reacción al encontrarse con el audiovisual: “¡Me asusté, carajo! Llegando a Brazil y lo primero que veo es esto. Love you Papuchi”, contó. Por su parte, el ganador de “La Casa de los Famosos México 3” le dijo: “No espantes mister”.

Si bien no se conocen los detalles específicos sobre el papel que Alexis Ayala interpretará en esta nueva telenovela, se ha confirmado que dará vida a un villano que será dirigido por Ignacio Sada, que será el encargado de adaptar el melodrama brasileño homónimo.

