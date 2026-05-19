Arrestan a mujer de Arizona tras hallar el cuerpo de su hijo de 17 meses en el congelador

Una madre fue arrestada después de que su hijo de 17 meses fuera encontrado muerto en una habitación de hotel el fin de semana.

En la mañana del domingo 17 de mayo, la policía de Flagstaff, Arizona, respondió a los reportes de un posible bebé muerto en el hotel La Quinta Inn & Suites, a unos tres kilómetros del centro de la ciudad, informó Fox 10 Phoenix.

La madre del niño, Ochra Manakaja, de 31 años, llamó al 911 poco después de las 9:30 a. m. hora local y dijo que su hijo había muerto. Cuando la operadora le preguntó qué había sucedido, ella respondió: “Lo maté”, y colgó, informó AZ Family.

Los agentes encontraron el cuerpo del niño envuelto en una bolsa dentro de una caja de plástico transparente. También encontraron a otros dos niños, de 9 y 7 años, en la habitación, pero resultaron ilesos.

Según el medio, Manakaja declaró a la policía que, frustrada, arrojó al niño pequeño a su cuna el 29 de abril porque lloraba y se quejaba. Los síntomas del niño empeoraron y, según se informó, desarrolló fiebre el 1 de mayo, pero su madre no buscó ayuda por temor a tener problemas legales, según consta en los documentos judiciales.

Tras revisarlo, lo encontró boca arriba, con los ojos cerrados y sin respirar, según AZ Family. La madre declaró a la policía que creía que se había ahogado después de vomitar por la mañana, una vez que los otros niños se habían ido a la escuela.

Recordaba ese día porque no quería irse, pero tenía que someterse a una prueba de drogas, ya que estaba en libertad condicional por conducir bajo los efectos del alcohol, informó el medio. Después de la prueba, supuestamente envolvió el cuerpo de su hijo en una manta, lo cubrió con plástico, lo selló con cinta adhesiva y lo metió en el congelador, donde lo dejó durante dos semanas.

Manakaja expresó remordimiento, diciendo que “lo había arruinado” y que su hijo no merecía morir, informó AZ Family. La policía informó el lunes 18 de mayo, a través de Fox 10 Phoenix, que Manakaja había sido arrestada bajo cargos que incluyen asesinato en primer grado, abuso infantil y ocultación de un cadáver.

La mujer de 31 años compareció ante el tribunal ese mismo día y fue ingresada en la cárcel del condado de Coconino con una fianza de un millón de dólares.

Los registros judiciales, según Fox 10 Phoenix, muestran que Manakaja tiene antecedentes penales que incluyen agresión con agravantes y posesión de drogas.

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