Horóscopo de hoy para Capricornio del 19 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 19 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu vida cotidiana se volverá más agradable y llevadera gracias a la aparición de nuevos colaboradores. En el trabajo surgirán propuestas atractivas que te motivarán a cumplir con tu agenda. También será una ocasión propicia para realizarte algún tratamiento estético.

Horóscopo de amor para Capricornio

La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Realmente no puedes estar molesto de hacer algo. La histamina y el poder de permanencia no significan nada para ti, parece que tú necesitas una hora de descanso después de algunos minutos de sexo. Si tu amante necesita atención urgente, se requiere improvisar. Piensa en lo que puedes hacer con tus manos y labios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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