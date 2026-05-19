Informe denuncia abusos y violaciones de derechos civiles en Minnesota durante operativo de ICE

Un informe elaborado por organizaciones civiles y comunitarias acusó al gobierno del presidente Donald Trump de permitir graves violaciones de derechos civiles durante el operativo migratorio “Metro Surge”, desplegado en Minnesota a principios de este año y considerado uno de los mayores operativos de control migratorio realizados recientemente en el país.

El documento al que tuvo acceso EFE y que fue difundido tras una serie de audiencias públicas organizadas por defensores de inmigrantes y activistas comunitarios, sostiene que agentes federales realizaron arrestos violentos en viviendas, lugares de trabajo y espacios públicos sin presentar órdenes judiciales, además de recurrir a tácticas intimidatorias que generaron miedo entre comunidades enteras.

De acuerdo con el reporte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió en diciembre pasado a cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, a distintas ciudades de Minnesota. Posteriormente, el despliegue aumentó hasta alcanzar cerca de 4,000 agentes federales, luego de protestas y disturbios relacionados con la operación.

Las redadas dejaron aproximadamente 4,000 arrestos antes de que la administración federal redujera el operativo en marzo pasado. Ese mismo mes, Trump anunció cambios dentro del Departamento de Seguridad Nacional y removió del cargo a Kristi Noem.

Nobody is above the law, including ICE agents. The State of Minnesota must hold people accountable for violating the law and for harming Minnesotans. I support the filing of these charges, and I am working closely with @HennepinAtty Moriarty to ensure we reach a just outcome. pic.twitter.com/fJEOJtgGWv — Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) May 18, 2026

Denuncian perfil racial y arrestos sin debido proceso

El informe asegura que durante las redadas existió un patrón de perfil racial, ya que muchas detenciones habrían ocurrido basándose en la apariencia física, el idioma o el acento de las personas.

Según los testimonios recopilados, varios inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes o con documentación legal válida fueron arrestados de todos modos, lo que organizaciones civiles consideran una violación al debido proceso.

El reporte también documenta denuncias de personas detenidas cuyos familiares y abogados tuvieron dificultades para localizarlas debido a supuestos errores deliberados en registros oficiales y modificaciones en sistemas de identificación.

“Muchos detenidos desaparecieron temporalmente dentro del sistema”, señalaron activistas que participaron en las audiencias realizadas el pasado 10 de marzo.

Uno de los puntos más delicados del informe involucra el uso de fuerza frente a menores de edad. En uno de los casos mencionados, agentes federales sacaron violentamente a un padre desde su vehículo mientras sus hijos observaban la escena en condiciones de frío extremo.

Asimismo, testigos denunciaron el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas disuasorias durante operativos efectuados en barrios del norte de Minneapolis.

The Hennepin County Attorney’s Office has filed charges against Christian Castro, an ICE agent, in the shooting of Julio Sosa-Celis in north Minneapolis on Jan. 14, 2026.



He has been charged with four counts of second-degree assault and one count of falsely reporting a crime. pic.twitter.com/lT8Dwbqyhu — Hennepin County Attorney Mary Moriarty (@HennepinAtty) May 18, 2026

Impacto económico y reclamos por impunidad

El documento también hace referencia a las muertes de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good, quienes fallecieron tras recibir disparos durante incidentes vinculados al operativo. Organizaciones civiles cuestionaron la falta de investigaciones independientes sobre ambos casos.

Ben Berkman, abogado que representa a la familia de Good, afirmó que existen pocos mecanismos legales para responsabilizar a agentes federales cuando se producen presuntas violaciones constitucionales.

El informe indica además que actualmente existen más de 1,100 demandas presentadas en tribunales federales de Minnesota relacionadas con detenciones supuestamente ilegales. Según el reporte, el 76% de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

Los afectados provenían principalmente de países latinoamericanos, aunque también hubo inmigrantes originarios de Laos y Somalia.

La operación también provocó consecuencias económicas significativas. Una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio Latina de Minnesota reveló que el 86% de los negocios latinos sufrió afectaciones durante el despliegue federal. Casi la mitad de los comercios cerró temporalmente y muchos reportaron pérdidas superiores al 50% debido al temor de empleados y clientes de salir a las calles.

Luis Miranda, miembro del comité organizador, aseguró que las redadas dejaron una profunda sensación de miedo en las comunidades inmigrantes. “El objetivo era intimidar y aterrorizar a las familias”, declaró Miranda al describir los testimonios presentados durante las audiencias.

El comité organizador anunció que continuará realizando eventos similares en otras ciudades, incluyendo Chicago y California, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes exigen mayor supervisión federal y reformas profundas en las operaciones de ICE.

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