Giran orden de arresto contra Greg Morgan, agente de ICE, acusado de apuntar con su arma a conductor en Minnesota

Greg Morgan, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado acusado de agresión en segundo grado tras presuntamente apuntar con su arma reglamentaria a un conductor y a su acompañante mientras conducía en servicio en Minnesota.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció este jueves los cargos contra Greg Morgan, quien está acusado de un incidente ocurrido en febrero pasado en la autopista 62, en el que amenazó con su pistola a los ocupantes de otro vehículo, por lo que dijo, se emitió una orden de arresto.

Según la denuncia penal, Morgan, quien conducía un SUV sin distintivos, circulaba ilegalmente por el arcén de la carretera cuando otro vehículo se desvió brevemente hacia el lado derecho. Al regresar a su carril, el conductor del otro vehículo no habría esperado que Morgan lo siguiera y lo igualara en velocidad.

Fue entonces cuando el agente presuntamente bajó la ventanilla de su coche y apuntó su arma al conductor y a su acompañante dentro del otro automóvil.

Hennepin County Attorney Mary Moriarty: "Are we concerned as to whether there would be federal blowback? Not a concern of ours. Our role is to hold people accountable if they violate the laws of Minnesota. We feel strongly that this ICE agent committed 2nd degree assault." pic.twitter.com/G6aPyewU3q — Aaron Rupar (@atrupar) April 16, 2026

¿Qué cargos enfrenta Greg Morgan?

El incidente fue registrado en la denuncia presentada por la fiscalía, que precisa que Morgan actuó de manera ilegal al conducir por el arcén y luego apuntar con su pistola sin justificación.

El agente enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado, y si es condenado, podría enfrentar hasta 36 meses de prisión.

Operación “Metro Surge” en Minnesota

Este caso es parte de una serie de investigaciones en curso sobre las prácticas de los agentes del ICE durante la operación “Metro Surge”, que se llevó a cabo a principios de 2026, donde se desplegaron cientos de agentes federales en varias ciudades de Minnesota para realizar arrestos masivos de inmigrantes.

Las tensiones aumentaron después de que varios incidentes involucraron a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y resultaron en tiroteos mortales.

En uno de los incidentes más graves, ocurrido en enero pasado, tres personas, incluidos dos manifestantes, fueron asesinadas a tiros por agentes federales. La muerte de estas personas, Alex Pretti y Renee Good, generó una ola de indignación en todo el país y se convirtió en un tema de protesta en contra de las políticas de deportación masiva de la administración Trump.

Reacciones a los cargos contra el agente del ICE

Durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los cargos contra Morgan, la fiscal Moriarty expresó que el caso representa un importante avance en los esfuerzos por exigir responsabilidades por los daños a la comunidad.

Moriarty subrayó que los cargos son un hito en el proceso de justicia, destacando que el comportamiento de Morgan excedió ampliamente sus atribuciones como agente federal.

Moriarty también fue cuestionada sobre si el gobierno de Donald Trump podría interferir con la investigación debido a las tensiones políticas que rodean a las fuerzas del orden federales.

La fiscal dejó claro que no se dejaban intimidar por posibles represalias y que su oficina seguiría adelante con la acusación.

“Nuestro trabajo es garantizar que quienes violan la ley en Minnesota enfrenten consecuencias”, afirmó Moriarty. “Este caso no se ve afectado por la política, es un asunto de justicia.”

Investigaciones adicionales en curso

Además del caso de Morgan, las autoridades de Minnesota están investigando otros incidentes violentos que involucran a agentes federales. Entre estos, se encuentra la detención de ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense de 56 años, quien fue arrestado de manera violenta por agentes del ICE en su hogar. Esta detención, en la que Thao fue sacado a rastras en condiciones extremas, está siendo investigada por posibles cargos de secuestro y detención ilegal.

La fiscalía también ha recibido reportes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales durante las operaciones en Minnesota. En particular, las muertes de Pretti y Good siguen siendo investigadas, pero las autoridades federales han sido acusadas de obstruir el acceso a pruebas cruciales que podrían arrojar más luz sobre los incidentes.

Desafíos legales y el futuro del caso

La situación legal de los agentes federales sigue siendo compleja, ya que el gobierno de Trump ha insistido en que los agentes del ICE tienen “inmunidad absoluta” frente a los procesos judiciales a nivel estatal. Sin embargo, la fiscal Moriarty se mostró firme en que los agentes deben rendir cuentas, independientemente de su estatus federal.

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