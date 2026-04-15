Liberarán a médico venezolano arrestado por agentes de ICE en Texas, revela su defensa

Ezequiel Véliz Cáceres, médico venezolano, que permanecía bajo custodia de autoridades migratorias en Texas será liberado de un centro de detención tras una audiencia celebrada este 15 de abril, según confirmó Víctor Badel, su abogado de inmigración.

Véliz Cáceres fue detenido por la Patrulla Fronteriza en el punto de control de Sarita, Texas, cuando viajaba junto a su esposo, un ciudadano estadounidense, con destino a Houston. Su arresto ocurrió en medio de un trayecto que realizaban por el estad,

De acuerdo con su defensa legal, el profesional de la salud había perdido previamente su Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que derivó también en la pérdida de su empleo como médico en un hospital de McAllen, donde realizaba prácticas profesionales.

Durante la audiencia ante la corte migratoria, el abogado Víctor Badel, expuso los argumentos a favor de su liberación.

Last year, Dr. Ezequiel Véliz was named 2025 Resident of the Year at UT Health, Rio Grande Valley.



Last week, ICE detained him in McAllen, Texas—ripping him away from his family, his life, and his patients.



The Trump Administration’s mass deportation campaign is destroying… pic.twitter.com/JGAj5ytvOJ — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 9, 2026

Liberación bajo fianza

Según explicó en una publicación en redes sociales, la fiscalía se opuso a otorgar fianza al señalar un supuesto riesgo, mientras que la defensa sostuvo que el médico cumple con un perfil que debería ser considerado para su liberación bajo fianza.

Tras la audiencia, el representante legal señaló que la decisión representa un avance positivo dentro del proceso migratorio del médico venezolano.

Llegada del médico venezolano a EE.UU.

Véliz Cáceres, de 32 años, había trabajado en una zona rural de Texas con escasez de médicos tras llegar desde Venezuela años atrás. Allí formó parte de un programa de residencia en medicina familiar en el Valle del Río Grande, donde atendía a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

Su situación migratoria cambió luego de la cancelación de su TPS, decisión que lo dejó sin autorización de trabajo mientras avanzaba en trámites para obtener una visa laboral. Desde entonces, había permanecido sin poder ejercer la medicina.

El caso se originó cuando fue detenido durante un viaje hacia Houston junto a su esposo, mientras pasaban por un punto de control migratorio en el sur de Texas. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención en McAllen.

Su esposo, Joseph Williams, con quien contrajo matrimonio recientemente, ha acompañado el proceso legal y ha buscado su liberación desde entonces. Ambos habían compartido previamente que el viaje se realizaba de manera rutinaria antes de la detención.

La defensa del médico espera que su salida del centro de detención permita continuar con los procedimientos migratorios correspondientes mientras avanza su situación legal en Estados Unidos.

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