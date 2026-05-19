México permitirá protestas en las calles durante el Mundial 2026

A menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de México aseguró que respetará las manifestaciones de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de otras organizaciones sociales que han anunciado protestas durante el evento deportivo internacional.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en el país existe “libertad de expresión” y que se garantizará el derecho a la libre manifestación, incluso en las inmediaciones de los estadios donde se desarrollarán partidos del Mundial.

“En México hay libertad de expresión y de manifestación”, sostuvo la funcionaria durante una conferencia de prensa enfocada en los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, una crisis que acumula más de 133,000 casos en todo el país.

Las declaraciones ocurren después de que colectivos de madres buscadoras y organizaciones civiles adelantaran posibles protestas durante el torneo, cuya inauguración está programada para el 11 de junio en la capital mexicana. Diversos grupos consideran que la visibilidad internacional del Mundial representa una oportunidad para exigir respuestas sobre miles de personas desaparecidas.

En conferencia de prensa informamos que la secretaria de @SEGOB_mx y la titular de la @FGRMexico, @ErnestinaGodoy_, recorrerán seis regiones del país para atender a las familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas. Además, se instaló el Centro de Mando de atención a… pic.twitter.com/cT7eefeAQl — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 19, 2026

Gobierno reconoce rezagos en crisis de desapariciones

Durante la conferencia, Rodríguez admitió que el gobierno mexicano todavía enfrenta importantes desafíos en materia forense y de identificación humana. La funcionaria reconoció que “faltan muchas cosas por hacer”, especialmente en un sistema que durante años ha sido cuestionado por organismos internacionales y colectivos de víctimas.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que destinará “los recursos que sean necesarios” para atender la problemática, señalada recientemente por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

La titular de Gobernación destacó además las reformas implementadas desde 2018, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo cambios legales aprobados en 2025 que obligan a abrir investigaciones desde el primer reporte de desaparición.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la creación de una Base de Carpetas de Investigación, una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional de Búsqueda de Personas. Según las autoridades, este último mecanismo ha permitido identificar a unas 800 personas.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, explicó que el gobierno trabaja en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que buscará cruzar información genética, registros de fosas comunes y datos de personas fallecidas no identificadas.

Rodríguez reconoció que el mayor desafío sigue siendo el rezago forense. Actualmente, solo cuatro de las 32 entidades del país cuentan con información forense completa, según datos oficiales.

#OpiniónDLF | “128 mil desaparecidos y más de 70 mil cuerpos sin identificar”. 📖

La CIDH alerta sobre la crisis de desapariciones en México.



Aquí el análisis: https://t.co/10nUOHBLNq#México #Desapariciones — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) May 18, 2026

Protestas sociales coincidirán con el Mundial

Además de los colectivos de búsqueda, organizaciones de transportistas, agricultores y maestros disidentes también han anunciado movilizaciones durante las próximas semanas.

Ante ese escenario, Rodríguez reiteró que el gobierno mantiene abiertos canales de comunicación con los distintos sectores sociales y defendió el diálogo como vía principal para resolver conflictos.

“El diálogo es el camino”, afirmó la secretaria, quien aseguró que las autoridades federales buscan acuerdos con organizaciones campesinas, sindicatos y agrupaciones de transportistas.

La Secretaría de Gobernación pidió que las protestas se realicen sin afectar a terceros ni bloquear vialidades estratégicas, especialmente en medio de la expectativa internacional que rodeará al Mundial.

En otro momento de la jornada, Rodríguez también fue cuestionada sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de versiones sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con facciones del narcotráfico señaladas por autoridades estadounidenses.

“¿Y yo por qué?”, respondió la funcionaria de forma breve y visiblemente incómoda, antes de señalar que la conferencia estaba enfocada exclusivamente en el tema de desapariciones.

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