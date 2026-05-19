Rousey vs. Carano lidera cartelera histórica de MMA con 17 millones de espectadores

La incursión de Most Valuable Promotions (MVP) en las artes marciales mixtas dejó cifras inéditas en su primer gran evento, celebrado el pasado 16 de mayo en el Intuit Dome. La cartelera transmitida en vivo por Netflix reunió a millones de espectadores en todo el mundo y, según sus organizadores, superó ampliamente las expectativas trazadas para el lanzamiento de esta nueva etapa de la empresa fundada por Jake Paul y Nakisa Bidarian.

El combate estelar entre Ronda Rousey y Gina Carano duró apenas 17 segundos. Rousey venció por sumisión con una llave al brazo, resultado que coincidió con el punto máximo de audiencia de la transmisión: casi 17 millones de espectadores conectados de forma simultánea a nivel global.

De acuerdo con datos citados por los promotores, la triple cartelera principal registró una audiencia promedio estimada de 12,4 millones de espectadores en vivo más reproducciones posteriores inmediatas. Solo en Estados Unidos, el promedio alcanzó 9,3 millones, con un pico de 11,6 millones durante la pelea principal, una cifra que, según MVP, convierte a la función en el evento de MMA más visto en la historia del país.

Cartelera de alto impacto y expansión del negocio

La jornada incluyó otros dos combates destacados. Mike Perry derrotó por nocaut técnico a Nate Diaz luego de que el árbitro detuviera la pelea antes del tercer asalto. Más temprano, Francis Ngannou venció por nocaut en el primer round al brasileño Philipe Lins.

El evento generó además una fuerte repercusión digital. Los organizadores aseguraron que la función produjo más de 410 millones de impresiones en los canales propios de MVP, mientras que el combate entre Rousey y Carano sumó 1.000 millones de impresiones en las redes globales de Netflix.

En la red social X, la etiqueta #RouseyCarano se mantuvo como tendencia número uno en Estados Unidos durante toda la velada. También apareció entre los temas más comentados en países como Brasil y Reino Unido.

En un comunicado conjunto, Bidarian y Paul destacaron el alcance del espectáculo: “La primera incursión de MVP en MMA se entregó a una escala global masiva y superó todas las expectativas que teníamos para el lanzamiento de este nuevo capítulo de nuestro negocio”.

También añadieron: “Hemos recibido una cantidad abrumadora de interés de inversionistas, socios estratégicos y peleadores que quieren involucrarse con MVP y el futuro de MVP MMA”.

La función fue la cuarta colaboración entre Netflix y MVP, después de otros eventos protagonizados por Jake Paul, y fue producida por Most Valuable Promotions junto a EverWonder. La plataforma ya anunció que continuará apostando por transmisiones deportivas en vivo, con próximos eventos de la NFL, WWE Raw y MLB.

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