Connor McGregor confirma regreso al octágono después de 5 años de retiro

La espera terminó. Conor McGregor volverá oficialmente al UFC después de cinco años de ausencia para enfrentar a Max Holloway en el evento estelar de UFC 329, programado para el 11 de julio durante la International Fight Week en Las Vegas.

El anuncio fue realizado por Dana White, presidente de la UFC, quien confirmó que el combate se disputará en la división de peso wélter y sin título en juego. La pelea marcará el regreso del irlandés tras la grave lesión que sufrió en 2021 frente a Dustin Poirier. Momentos después, el propio McGregor confirmó el regreso a través de sus redes sociales.

Conor McGregor regresa tras una larga ausencia en la UFC

El regreso de Conor McGregor llevaba meses generando rumores dentro del mundo de las MMA, pero finalmente quedó confirmado. El peleador irlandés no compite desde 2021, cuando perdió por nocaut técnico ante Dustin Poirier y sufrió una fractura de pierna que lo mantuvo alejado del octágono.

Desde entonces, “The Notorious” intentó programar su vuelta en distintas ocasiones, incluida una pelea contra Michael Chandler durante la International Fight Week de 2024, pero diversas lesiones impidieron concretar el combate.

Ahora, McGregor tendrá la oportunidad de volver al escenario donde consiguió algunas de las victorias más importantes de su carrera: el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Max Holloway buscará revancha ante McGregor

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway representa una revancha más de una década después de su primer enfrentamiento en UFC Fight Night 26, disputado en Boston en 2013.

Aquella noche, McGregor derrotó al hawaiano por decisión unánime en una pelea que terminó impulsando su ascenso como superestrella de la UFC.

Sin embargo, el contexto ahora es completamente distinto. Max Holloway llega como uno de los peleadores más experimentados y respetados de la compañía, con actuaciones memorables en las divisiones pluma y ligero.

El hawaiano ha enfrentado recientemente a figuras como Ilia Topuria, Justin Gaethje y Charles Oliveira, manteniéndose activo al máximo nivel mientras McGregor permanecía fuera de competencia.

UFC apuesta fuerte por el regreso de McGregor

La presencia de Conor McGregor vuelve a colocar a la UFC en el centro de atención global. El irlandés sigue siendo la figura más mediática en la historia de las artes marciales mixtas y uno de los atletas con mayor impacto en ventas de pago por evento.

Por esa razón, UFC 329 contará con una cartelera enfocada principalmente en el combate estelar entre McGregor y Holloway, aunque también incluirá nombres importantes como Paddy Pimblett y Benoit Saint Denis.

La organización espera que el regreso del irlandés impulse nuevamente las audiencias tras un inicio de año con pocos eventos de gran impacto mediático.

El verano de la UFC reunirá a sus máximas estrellas

El combate entre Conor McGregor y Max Holloway formará parte de un verano cargado de grandes nombres para la UFC.

En junio se espera la participación de figuras como Ilia Topuria, Justin Gaethje y Alex Pereira en el evento UFC Freedom 250, mientras que agosto podría traer el regreso de Islam Makhachev para defender su campeonato.

Con este panorama, Las Vegas volverá a convertirse en la capital mundial de las MMA, con millones de aficionados pendientes del regreso del peleador más taquillero de la industria.

Conor McGregor busca demostrar que aún puede competir al máximo nivel

Más allá del espectáculo mediático, la gran incógnita será el rendimiento deportivo de Conor McGregor tras cinco años prácticamente inactivo.

El irlandés intentará demostrar que todavía puede competir entre la élite de la UFC, aunque enfrente tendrá a un rival con ritmo constante y experiencia reciente en peleas de alto nivel.

Por su parte, Max Holloway buscará aprovechar el desgaste físico y la falta de actividad de McGregor para cobrarse revancha y sumar una de las victorias más importantes de su carrera.

Todo apunta a que UFC 329 será uno de los eventos más vistos del año y un nuevo capítulo en la carrera de una de las figuras más influyentes en la historia de las artes marciales mixtas.

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