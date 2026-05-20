Alex Fernández desmiente rumores de distanciamiento con su padre

El cantante Alex Fernández decidió poner un freno definitivo a las especulaciones que circulaban en diversos medios sobre una supuesta fractura en la relación con su padre, Alejandro Fernández.

A través de un contundente comunicado conjunto en redes sociales, el primogénito de Alejandro Fernández desmintió de manera tajante cualquier tipo de conflicto o rivalidad con “El Potrillo”.

Las versiones sobre un distanciamiento cobraron fuerza en días recientes, alimentadas por reportes que sugerían “celos profesionales” por parte de Alejandro ante la destacada participación de su hijo en el programa “Juego de Voces”.

Algunos comunicadores señalaron una presunta frialdad entre ambos, argumentando tensiones debido a la competencia en la música ranchera.

“A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá”, expuso el intérprete de 32 años.

“Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, puntualizó de.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía que retrata la complicidad entre ambos artistas. Alex aprovechó para manifestar el profundo amor, admiración y agradecimiento que profesa hacia su progenitor, destacando el constante respaldo y los consejos que ha recibido tanto en su vida personal como en su trayectoria artística.

Por su parte, Alejandro Fernández respaldó plenamente la postura de su hijo al compartir la publicación en sus perfiles oficiales.

En declaraciones previas, “El Potrillo” ha dejado claro que la paternidad es el motor de su vida y que mantiene un vínculo espectacular con sus hijos, consolidando una vez más la unidad de la dinastía Fernández.

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