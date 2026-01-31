Alejandro Fernández dedica emotivas palabras a Pedro Torres tras su muerte

El mundo del espectáculo se vistió de luto, el viernes 30 de enero, por la lamentable muerte del productor Pedro Torres, quien tenía 72 años.

A pesar de que la familia anunció que el velorio sería privado y sin acceso a la prensa, se pudo saber que varias celebridades se dieron cita a la funeraria donde fueron velados sus restos.

Entre los asistentes al funeral del productor estuvieron las cantantes Isabel y Mayte Lascurain, así como Lucía Méndez, Daniela Magún, Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel.

Aunque no hicieron acto de presencia en la funeraria, ubicada al poniente de la ciudad de México, celebridades de la talla de Emmanuel, Alejandro Fernández y Luis Miguel sí dijeron presente por medio de las coronas fúnebres que enviaron al lugar y con las que se solidarizaron con el realizador y su familia tras su lamentable partida a causa de las Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que también padece la presentadora Yolanda Andrade.

Además de solidarizarse con el realizador con su arreglo, ‘El Potrillo’ también lo hizo con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram y en la que incluyó una galería de fotos y de videos en la que plasmó los grandes momentos que vivieron juntos.

“Fuiste un gran director, gran productor y un amigo increíble. Gracias por todo lo vivido, querido Pedro. Te extrañaremos mucho. Hasta donde estés. 🕊️”, publicó el hijo de Vicente Fernandez.

Sigue leyendo: