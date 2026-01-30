Muere el productor mexicano Pedro Torres a los 72 años

El espectáculo mexicano está de luto por la lamentable muerte del productor Pedro Torres, quien tenía 72 años.

El realizador, quien en el pasado fuera pareja sentimental de Lucía Méndez, falleció la madrugada de este viernes 30 de enero.

Su deceso fue dado a conocer por su familia a través de un comunicado, en donde lamentaron su partida en los días previos a su cumpleaños 73.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, se lee en al inicio del comunicado.

En el mismo texto sus familiares detallaron que el productor, quien estuvo detrás del éxito de ‘Big Brother México’, falleció rodeado de las personas que más lo amaron en esta vida.

“(Estuvo) rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”, continúa el comunicado.

A continuación agradecieron a los medios de comunicación por la preocupación que expresaron durante la enfermedad que enfrentó el productor y de paso pidieron respeto por el complicado momento por el que atraviesan.

“Solicitamos de la manera más respetuosas a los medios de comunicación, y al público en general, comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”, se detalló.

A pesar de la privacidad que pidieron y de que su funeral será privado, sus familiares compartieron que en un futuro darán a conocer el día y hora de las misas que realizarán para honrar su memoria.

Hay que recordar que Pedro Torres padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica, la misma enfermedad que sufre la presentadora Yolanda Andrade, y desde diciembre su hijo, Pedro Antonio, a quien tuvo con Lucía Méndez, ya había compartido que el productor estaba delicado de salud.

Su muerte fue lamentada por los seguidores de los proyectos que encabezó, pero también por el elenco que tuvo oportunidad de trabajar bajo sus órdenes.

“Uncle Pete 💔. Por siempre 🤍”, escribió Ana Brenda Contreras en una publicación que hizo en Instagram en compañía de una foto en blanco y negro en la que los dos aparecían posando para la cámara.

