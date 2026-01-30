Lucía Méndez reacciona a la muerte del productor Pedro Torres, quien fuera su esposo

La actriz Lucía Méndez, quien de 1988 a 1996 estuvo casada con el productor Pedro Torres y con quien tuvo un hijo, recurrió a sus redes sociales para lamentar la muerte de su ex pareja, quien falleció la madrugada de este viernes a los 72 años.

Por medio de una publicación, que realizó en su cuenta de Instagram y en la que incluyó una fotografía en blanco y negro, la reconocida celebridad le dio el último adiós al realizador.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio”, se lee al inicio del texto con el que Lucía Méndez despidió a Pedro Torres.

A continuación se desvivió en elogios hacia él y la relación sana que siempre tuvieron, a pesar de que lo suyo llegó a su fin hace 30 largos años.

“Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, concluyó la también cantante.

La forma en que se refirió al padre de su hijo no pasó desapercibida entre sus seguidores y sus amigos famosos, quienes se solidarizaron con ella, pues son conscientes de lo mal que la está pasando en estos momentos en el plano personal.

“Lo siento mucho amiga hermosa . Te amo”, le dijo Itati Cantoral, mientras que Michelle Galván le dedicó: “Un abrazo fuerte LU ❤️” y Marjorie de Sousa un: “Lo siento mucho mi Lu ❤️ los quiero y abrazo con el corazón ❤️”.

Pedro Torres, quien en febrero cumpliría 73 años, perdió la vida tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, la misma enfermedad que sufre la presentadora mexicana Yolanda Andrade.

