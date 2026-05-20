Bobby Pulido habla de cómo ICE ha “paralizado” a comunidades en Texas y de su propuesta por el Distrito 15

La conversación con Bobby Pulido, candidato demócrata por el Distrito 15 de Texas, tuvo que ser virtual, desde su rancho, donde reside con su esposa y cuatro hijos.

El cantante ha sido famoso desde los años 90s tanto en Estados Unidos como en México, debido a su música de estilo norteño mexicano. Él nació en Edinburg, Texas, de donde nunca se ha ido, salvo para sus giras musicales.

Pulido no es realmente nuevo en la política, la cual había dejado un lado por su carrera musical. Luego de terminar la preparatoria estudió ciencias políticas en la prestigiosa St. Mary’s University, pero no terminó la carrera.

“Me faltaba un semestre y fue cuando tomé la decisión de probar mi talento ahí con la música y me fue bastante bien”, dice Pulido. Su talento también fue reconocido con el Grammy Latino.

Pulido también es empresario, lo que le ha permitido conocer un lado complejo de la vida en Texas, lidiando con la nómina y la administración de un negocio en el Valle.

Usted es reconocido como cantante, por supuesto, pero pues no le conocíamos esta veta política o ese interés por la política. ¿Qué fue lo que lo llevó justamente a tomar esta decisión de participar en la política y compartir y competir particularmente por el Distrito 15 en Texas?

“Yo de joven siempre era muy estudioso. Aquí en Texas también fui elegido como boy stater y también recibí beca para estudiar ciencias políticas en San Antonio, en la Universidad de Saint Mary’s, y estudié cuatro años y estaba a punto de graduarme. Me faltaba un semestre y fue cuando tomé la decisión de probar mi talento ahí con la música y me fue bastante bien.

“Tuve 30 años de carrera y como que ya siento que quiero regresar a lo que inicialmente quería hacer. Siento que es tiempo y siento que hay mucha necesidad. Ese distrito lo dibujaron y hicieron sus trucos, como siempre hacen el Partido Republicano. Y bueno, pues siento yo que tengo el pulso de la gente [y] sé lo que necesitamos para ganar.”

Por ahí estuvimos siguiendo una polémica en su contra, siendo usted cantante y que señalaban que pues usted en política más bien se debería dedicar solamente a cantar en fiestas de quinceañeras, pero usted le dio un levantón interesante sobre eso. Finalmente dijo, pues sí, es un orgullo hacerlo. Cuéntenos sobre esta polémica –ocasionada por la republicana De la Cruz– y por qué es tan importante, porque es un asunto cultural, también comunitario, ¿no?, que tiene que ver con la herencia que se tiene, sobre todo de la parte mexicana, justamente en Texas.

“Claro, mira, yo no lo vi como polémica. Sinceramente, Jesús, yo he cantado 30 años en la música sin tener ni un escándalo. O sea, nada. Nunca ha sido un artista escandaloso donde yo pude hacer o hice algo que me avergonzara de mi familia y resulta ahora que quieren pintarme como una persona escandalosa y están armando, me han atacado por cantar con Julión Álvarez en el 2018, cosas así. O sea, están buscando todo lo que pueda y te voy a decir algo, lo que me molesta es que sí, mucho viene de del estereotipo que ellos quieren formar de nuestra cultura, que es la cultura de gente mala, y trataron de ella misma me trató de insultar con eso de la quinceañera, pero mira, se lo volteamos y sinceramente ya hemos hecho, no sé, 2,324 quinceañeras y tenemos muchísimas agendadas donde estamos, la verdad, teniendo mucho contacto con la gente.”

¿Cuáles son los temas con los que está empujando principalmente la campaña? Porque bueno, pues el país está viviendo una situación que impacta, por supuesto, a toda la nación en temas económicos, en temas sociales, en temas de inmigración. ¿Cuál es la agenda de Pulido?

“Mira, antes, yo creo que lo que conmueve más al hispano más que nada es la economía. La economía es bien importante para nosotros, porque sinceramente muchos de nosotros venimos de familias humildes donde nuestro sueño es sacar adelante a nuestra familia. Entonces la economía para mí es bien importante. Ahorita el dólar ya no alcanza como antes. Justo va perdiendo mucho valor y siento yo que ha sido porque los políticos y le echo la culpa al Partido Republicano, porque ellos son los que hacen, es le dicen a los billonarios: a ver, no tienes que pagar mucho impuesto y eso le carga peso clase media. Entonces los gastos del país, esos no paran, esos van a seguir viniendo. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para cubrir esos gastos cuando los billonarios no están pagando? Pues imprimir más dinero y cuando imprimimos más dinero genera inflación y pierde el valor. Entonces ellos han hecho un desastre de la economía.

“Ahorita los servicios médicos ahorita son demasiados caros. Aquí en el Valle de Texas hay mucha gente que no tiene ni seguro en el médico, porque es muy caro y eso nos está causando muchos problemas. Hay gente que se está muriendo, porque no va al doctor porque no les alcanza. […] Ahora súmale todo el problema que está pasando con migración, con ICE [la agencia de Inmigración y Control de Aduanas]. Ahorita nuestra comunidad en el Valle de Texas está paralizada. Hay muchísima gente que no está saliendo de su casa porque tienen miedo. Hay mucha gente chambeadora, trabajadora que tienen 20 años viviendo aquí sin nada en el récord. Nunca han hecho nada malo que les ha pasado, nunca han hecho nada y están viviendo con miedo.”

Una cosa que yo he notado en muchos políticos hispanos también y que apoyan ese movimiento, pero dicen que de una cierta forma, es decir, que sus familias son inmigrantes, pero ahora exigen una cierta forma de inmigrar y apoyan las deportaciones indiscriminadas. ¿Qué mensaje le diría a estas personas, es decir, los beneficios o el sueño americano es benéfico solamente para unos?

“Yo creo, yo sí creo que debe ser para todos. Obviamente vamos a ser sinceros, es imposible dejar y permitir que todos vengan. O sea, eso no es lo que estamos hablando. O sea, es la verdad, no puedes hacer eso, es imposible decir que vengan todos, eso no se puede hacer. Obviamente en México, por ejemplo, pues tiene su propia soberanía y sus leyes también. Todos los países lo tienen y no hay ni un país que nomás dice a ver que todos vengan. […] Acá hay mucha gente joven que no está teniendo niños. La verdad, necesitamos migrantes legales que vengan a trabajar y que quieren estar aquí, pagar sus impuestos y beneficiarnos a nosotros y beneficiarnos a ellos mismos también. O sea, yo sí siento que no hemos tenido una reforma migratoria. […] Entonces, siempre es muy conveniente que digan, no que lo hagan de la manera bien, pero hay gente que ha estado esperando 20-25 años. […] Yo lo que propongo es abrir, abrir la puerta, el portón legal y hacerlo un poco más accesible para que la gente pueda decir, bueno, mira, es un negociazo en México, o sea, la verdad, le pagan $8,000 dólares al cártel para cruzarlos a través de México. Hay mucha gente en Centro y Suramérica que yo creo que con mucho gusto le pagarían al gobierno para poder volar, y el gobierno de ahí puede generar un dinero que siento que les puede beneficiar y a la vez también presentarles una manera humanitaria llegar a este país bien, sin tener que sin tener esos riesgos de violaciones o lo que tú quieras, ¿no?”.

Usted tiene una capacidad en conectarse con la gente por la carrera que tiene como cantante, pero como político hay una forma distinta de acercarse, ¿cómo ha enfrentado este cambio?

“Yo los estoy, yo estoy hablando con la gente igual como lo hice con la música. Yo vengo de una familia de músicos, mi papá también es cantante y una cosa que desde joven yo entendí que mi papá, mi papá no nada más era de nosotros, la familia, era de la gente también, del público, y yo toda la vida lo vi en restaurantes a punto de comerse un taco, una hamburguesa, lo que tú quieras, y que la gente viniera y le pide una foto. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Alzamos la comida y nos tomamos la foto. ¿Por qué? Porque nos debemos al público y yo siento que un servidor público que está en la política debe ser lo mismo. O sea, la verdad, no hay una estrategia, no hay una manera diferente que estamos haciendo. Yo creo que lo que siento que está escaso en lo que es la política es que la gente sea auténtica. Hay mucho político que hablan muy suave y tienen todas las respuestas, pero nunca hablan con la verdad y siento yo que el que el pueblo merece la verdad, que le hables, aunque les duela, aunque te duela a ti, pero hay que hablar las cosas como son y yo siento que eso carece la ahorita en la política.”

¿Cuéntanos un poco en qué estamos en este momento y hacia dónde vamos?

“Yo creo que nuestro mensaje ha sido bien recibido con la gente y vamos a seguir haciendo lo mismo. Ya estamos preparándonos para lo que sea […] ya la elección es en noviembre y nos sentimos bastante bien. Mira, han dibujado los mapas [electorales] y todo para favorecerlos [a los republicanos] aquí en Texas. Pero yo soy de la idea de que hay que trabajar todas las zonas, independientemente de la historia, porque la gente, la gente no es tonta y la gente, la verdad, no se queda estancada en un partido. La gente ve el candidato y dice, a ver, te quiero escuchar, a ver qué estás proponiendo. Y ahí es donde ellos deciden si van a votar por ti o no. Muchas veces acostumbramos a decir, no, pues es rojo ese distrito o es azul, no. Ese no tiene color, tiene color del que lo trabaje y siento yo que es lo que estamos haciendo. Y también les pido a toda la gente que entran a mi página, que es bobbypulidofortexas.com.”

Nota: Esta entrevista fue editada para mayor claridad.