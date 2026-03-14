Bobby Pulido confirma que cantará en quinceañeras tras crítica de De La Cruz

Lo que comenzó como una crítica política terminó convirtiéndose en una estrategia inesperada de campaña. El cantante texano y candidato demócrata Bobby Pulido confirmó que aceptará invitaciones para asistir, e incluso cantar, en fiestas de quinceañeras en el sur de Texas.

La decisión llegó después de que su rival republicana, Mónica De La Cruz, cuestionara su candidatura con un comentario que rápidamente llamó la atención en redes y medios locales. En un mensaje dirigido a los votantes del distrito, la congresista señaló que la elección no se trataba de “a quién quieres ver cantando en los XV años de tu sobrina”, sino de en quién confían las familias para el futuro del distrito.

La frase pretendía subrayar la diferencia entre la política y la trayectoria artística de Pulido, uno de los nombres más conocidos de la música texana desde los años noventa. Pero la respuesta de su campaña fue darle la vuelta al comentario.

Pocas horas después, su equipo publicó un formulario en internet para que las familias del distrito pudieran invitarlo a celebrar los quinceaños de sus hijas. La reacción fue inmediata: en menos de 24 horas, según la campaña, llegaron cerca de mil invitaciones.

Pulido, nacido en Edinburg, Texas, dijo que el gesto refleja el espíritu de su campaña y el tipo de comunidad que busca representar. Para muchas familias del sur de Texas, explicó, los quinceaños no son solo una fiesta: son un momento importante que reúne generaciones, vecinos y tradiciones.

“Las quinceañeras son sobre familia, comunidad y celebrar una nueva etapa en la vida de una joven”, señaló el candidato en un mensaje difundido por su equipo. “Si las familias quieren que comparta ese momento con ellas, sería un honor”.

El formulario que publicó la campaña pide detalles básicos del evento, como la fecha, el lugar y una breve historia sobre la familia. La iniciativa también se volvió viral en redes sociales, donde simpatizantes comenzaron a compartir el enlace y a bromear sobre la posibilidad de tener a Pulido cantando en sus celebraciones.

Más allá de la anécdota, la estrategia aparece en medio de una contienda clave en el sur de Texas, una región con fuerte identidad cultural latina donde las elecciones recientes han mostrado cambios en las preferencias políticas.

Pulido, quien ganó notoriedad con canciones como Desvelado y más tarde obtuvo un Latin Grammy, dejó los escenarios para dedicarse a la política.

@bobbypulidofortexas Over 2,000 quinceañera invitations and counting. Requests coming from across the country, the state of Texas, and all 11 counties in the district. One thing is clear: they can try to gerrymander districts, but they can’t gerrymander our culture. This weekend I’ll be celebrating at a quince right here in the district. For everyone else… stay tuned. We’ve got something special coming. And if you want the hat I’m wearing, grab one here https://store.bobbypulidofortexas.com/mqga-navy- embroidered-baseball-cap/ #fyp ♬ original sound – Bobby Pulido for Texas

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