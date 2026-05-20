Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya bájale dos rayitas a querer salvarle la vida a todo mundo cuando tú traes un desmadre emocional que ni el agua bendita te acomoda, mi cielo. Este 20 de mayo del 2026 viene cargado de lecciones para ti y una de las más fuertes será entender que no puedes seguir desgastándote por gente que ni las gracias te da. Tú siempre quieres ser el héroe, el que resuelve, el que presta dinero, el que escucha problemas ajenos y hasta el que termina poniendo la casa, el carro y la paciencia, pero ya estuvo suave de cargar cruces que no te corresponden. Primero arréglate tú y luego ves si te queda energía para andar de samaritano.
Se marca cancelación de salida o viaje con amistades y te va a emperrar más de la cuenta porque ya te veías estrenando ropa, tomando fotos y enseñando hasta lo que no. Pero mira, a veces cuando las cosas no se dan es porque el universo te está quitando de un lugar donde algo no te convenía. No hagas berrinche ni te pongas de geta porque lo que viene después estará mucho mejor. Además, ese cambio de planes podría acercarte a una persona muy distinta a las que has conocido y ahí sí se te va a mover hasta el tapete, el orgullo y hasta las ganas de portarte serio o seria.
El color blanco te va a traer suerte en cuestiones de dinero, entrevistas, negocios y hasta reconciliaciones. Úsalo más este fin de semana porque andarás atrayendo miradas y oportunidades. Hay un dinero que parecía perdido que comenzará a acomodarse y aunque no será una fortuna, sí te va a sacar de varios apuros que ya te tenían con el Jesús en la boca. Eso sí, deja de gastar por ansiedad porque luego compras cosas que ni necesitas y terminas llorando cuando revisas la cuenta bancaria.
En el amor vienen sacudidas fuertes. Para muchos Leo se aproxima el final de una relación que ya venía más fría que café olvidado en la mesa. Y aunque al principio te va a doler en el ego porque tú odias sentir rechazo, con el tiempo entenderás que era necesario. Hay personas que solo llegan para enseñarte cuánto puedes aguantar antes de mandarlas directito y sin escalas a la fregada. También hay riesgo de meterte en una relación prohibida o convertirte en la tercera persona en discordia. Mucho cuidado con eso porque al inicio todo será pura emoción, mensajes escondidos, llamadas nocturnas y calentura sabrosa, pero después el corazón puede terminar bien pisoteado.
No dudes de tu capacidad porque cuando tú te enfocas logras cosas enormes. El problema es que luego te gana la flojera emocional y te tiras a sufrir por gente que ni merece estar en tus pensamientos. Este mes te obliga a recuperar tu poder, tu seguridad y esas ganas de comerte el mundo que últimamente habías dejado guardadas en el cajón junto con tus ilusiones. No permitas que comentarios negativos te hagan sentir menos. Hay mucha gente que te envidia porque tú tienes brillo natural y eso aunque quieran ocultarlo les cala hasta los huesos.
Cuida mucho lo que dices porque andarás muy impulsivo o impulsiva y podrías soltar secretos o comentarios que dañen personas importantes para ti. No todo lo que piensas se tiene que decir y menos cuando traes el coraje atravesado. Aprende a guardar silencio cuando sea necesario porque después andarás queriendo recoger palabras como señora persiguiendo bolsas en día de viento.
En la familia habrá momentos de reflexión. Una persona mayor podría necesitar más de tu apoyo emocional y aunque a veces te desesperas porque sientes que todos dependen de ti, esa convivencia te dejará una gran enseñanza. También vienen cambios en tu manera de ver la vida. Ya no aceptarás migajas de amor ni amistades a medias. Vas a comenzar a elegirte más a ti y eso, aunque incomode a muchos, será lo mejor que podrás hacer.
Tus números de la suerte son el 3, 4 y 9, y el color del día será el blanco. Ponte perrón o perrona, acomódate la corona y deja de andar mendigando cariño donde apenas y te ofrecen atención a ratitos. Tú naciste para que te quieran bonito, completo y sin esconderte.
VIRGO
Este 20 de mayo del 2026 te va a caer el veinte de muchas cosas que venías ignorando por hacerte el fuerte o la fuerte, Virgo. Ya deja de aparentar que todo está bien cuando por dentro traes un cansancio emocional que ni durmiendo tres días seguidos se te quita. Has cargado problemas ajenos, responsabilidades que no te tocan y hasta dolores que no son tuyos nomás por querer quedar bien con todo mundo, pero la vida ya te va a enseñar que quien mucho se sacrifica por otros termina olvidándose de sí mismo. Y tú últimamente te has tenido más abandonado que lonche olvidado en microondas de oficina.
Se aproxima reencuentro con amistades del pasado y aunque al inicio te dará gusto recordar viejos tiempos, también te vas a dar cuenta de que no toda la gente merece volver a entrar a tu vida. Hay personas que regresan nomás por curiosidad, por interés o porque nadie más las soporta. Mucho ojo ahí porque una amistad llegará con sonrisa falsa y palabras bonitas, pero detrás trae más enredos que soluciones. Tú ya aprendiste a la mala que no todo el que te abraza viene con buenas intenciones. Hay quienes se acercan nomás para enterarse de tu vida y luego ir a regarla como señora chismosa en mercado.
La vida te pondrá pruebas importantes estos días y no será para castigarte, sino para enseñarte que eres más fuerte de lo que imaginas. No te desesperes si algunos planes no salen como querías porque muchas veces lo que se retrasa es porque viene mejor acomodado. Tú tienes la mala costumbre de querer controlar todo, desde cómo te hablan hasta cómo deben salir las cosas, y cuando algo se mueve tantito de lugar te da ansiedad hasta por respirar. Relájate tantito, mi Virgo, que no todo depende de ti.
En cuestiones de amor deja de poner en un altar a personas que apenas si te responden mensajes. Tú das muchísimo cuando quieres a alguien, pero también te humillas demasiado por cariño mal correspondido. Ya basta de andar rogando atención, cariño o prioridad. El amor bonito no se mendiga, se nota, se siente y se demuestra. Si alguien te quiere, se le va a notar hasta en la manera de buscarte. Y si no, pues que siga su camino y no te quite tiempo porque bastante tienes ya con tus propios dramas emocionales.
Hay noches en las que el insomnio te va a pegar fuerte. Vas a sobrepensar conversaciones, errores del pasado y hasta cosas que ni han pasado. Aguas con eso porque tu mente puede convertirse en tu peor enemiga si no aprendes a calmarla. Necesitas descansar más, desconectarte del celular y dejar de clavarte tanto en situaciones que no puedes controlar. La ansiedad estará muy presente estos días y podrías sentirte emocionalmente agotado o agotada. Busca momentos para ti, aunque sea sentarte a solas con un café y música tranquila mientras mandas mentalmente a la fregada a quien te roba la paz.
Se marca traición o mentira de una amistad y te dolerá más porque jamás esperabas eso de esa persona. Pero mira, más vale descubrir ahorita quién es quién y no cuando realmente necesites apoyo. A veces el universo limpia tu camino aunque duela. No creas todo lo que escuches ni hagas tormentas por chismes porque habrá gente buscando desestabilizarte. Tú tranquilo o tranquila, que el tiempo acomoda todo y pone a cada perro en su esquina.
Ya es momento de que hagas algo por tu cuerpo y tu salud. Luego te deprimes porque no te gusta cómo te ves, pero tampoco haces mucho por cambiar hábitos. No se trata de matarte en el gym ni dejar de comer rico, se trata de quererte tantito más y dejar de castigarte con excesos o flojera. Este es un buen momento para iniciar dieta, ejercicio o aunque sea caminar más y dejar tanta comida a deshoras. Tu cuerpo te está pidiendo atención y ya no puedes seguir ignorándolo.
También vienen consecuencias de decisiones del pasado. Algo que hiciste o dijiste podría regresar y ponerte incómodo o incómoda, pero ni modo, toca enfrentar lo que venga con madurez. No huyas de los problemas porque luego se hacen más grandes. Aprende a hablar claro y a poner límites, sobre todo con personas que nomás te buscan cuando necesitan algo.
Tus números de la suerte son el 1, 7 y 11, y tu color será el verde olivo. Se vienen días de mucho aprendizaje emocional, pero también de crecimiento. Ya no permitas que cualquiera entre a mover tus emociones como si fueran muebles viejos. Tú vales mucho, aunque a veces se te olvide mientras andas queriendo salvar gente que ni se salvaría sola por ti.
LIBRA
Este 20 de mayo del 2026 viene a sacudirte el corazón, la cabeza y hasta las ganas de seguir perdiendo el tiempo con gente que ni sabe lo que quiere en la vida. Ya deja de andar mendigando cariño, atención y amor donde apenas y te dan migajas, mi Libra. Tú tienes mucho para ofrecer, pero a veces te rebajas demasiado nomás por miedo a quedarte solo o sola. Y te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar: hay personas que solo te buscan cuando se sienten vacías, aburridas o necesitan quien les suba el ego, pero amor verdadero no sienten ni madres. Así que abre bien los ojos y deja de idealizar gente que ni futuro tiene claro.
Vas a traer el corazón muy inquieto por una persona que te mueve el tapete durísimo, pero también te traerá confundido o confundida porque un día parece que te quiere y al otro actúa como si fueras contacto de servicio. No permitas que nadie juegue con tus emociones. Tú no naciste para andar detrás de nadie. Quien quiera estar contigo va a demostrarlo con hechos, no con palabras bonitas a las dos de la mañana cuando se siente solo o caliente. Ya madura emocionalmente y deja de justificar actitudes que te lastiman.
Amores del pasado regresan y vienen con mucha fuerza. Puede aparecer un ex, un casi algo o una persona que en su momento te dejó más heridas que aprendizajes. Pero ojo, no todo regreso significa reconciliación. A veces la vida solo trae de vuelta a ciertas personas para que tú mismo confirmes que ya no las necesitas. Y aunque al principio sientas nostalgia o se te alborote el recuerdo, vas a terminar entendiendo que hay ciclos que deben quedarse cerrados aunque todavía huelan rico.
En cuestiones económicas vienen cambios bastante buenos. Una oportunidad de negocio, dinero extra o propuesta laboral podría comenzar a acomodarte mejor las finanzas. Tú traías mucho estrés por cuestiones de pagos, deudas o pendientes y poco a poco comenzarás a respirar más tranquilo o tranquila. Eso sí, deja de gastar en tonterías emocionales porque cuando andas triste compras hasta lo que no necesitas nomás para sentir felicidad de cinco minutos. Aprende a administrarte mejor porque se aproxima una etapa muy buena para crecer económicamente si no te saboteas solo.
Si tienes pareja, las dudas comenzarán a desaparecer. Vas a entender muchas cosas y podrías darte cuenta de que sí hay amor real, solo que a veces tu inseguridad y tus traumas del pasado te hacen imaginar historias donde ni existen. La relación se fortalecerá muchísimo y para muchos Libra se marca una conversación importante sobre vivir juntos, compromiso, planes de futuro o hasta agrandar la familia. Ya era hora de dejar de correrle a la estabilidad por miedo a salir lastimado.
Sueños muy intensos con un familiar o amistad que ya falleció podrían presentarse. Ese sueño no será casualidad. Viene un mensaje importante para ti, una advertencia o simplemente una manera de recordarte que nunca estás solo o sola. Hazle caso a tu intuición porque la traerás más despierta que nunca estos días. También se marcan cambios espirituales fuertes y comenzarás a soltar muchas cargas emocionales que ya venías arrastrando desde hace meses.
Los celos estarán muy presentes y podrían hacerte cometer tonterías. Hay alguien que te interesa muchísimo, pero verás que anda de coqueto o coqueta con alguien más y eso te va a prender hasta el hígado. No hagas dramas ni rebajes tu dignidad peleando atención. La vida es sencilla: quien te quiere se queda, quien no, que siga rodando. Tú no naciste para competir por amor. Aprende a retirarte con elegancia cuando no te den el lugar que mereces.
Cuida mucho tu alimentación porque andarás tragando ansiedad, estrés y tristeza como si fueran botanita de película. Sobre todo en la noche te dará por comer de más y eso podría hacerte subir rápido de peso o sentirte inflamado. Bájale a carbohidratos, refrescos y antojitos porque luego te andas quejando frente al espejo mientras te acabas el pan dulce.
Tus números de la suerte serán el 2, 6 y 10, y el color del día será el rosa palo. Se viene una etapa poderosa para ti, pero primero tendrás que aprender a dejar de regalar amor a quien apenas y sabe pronunciar tu nombre correctamente.
ESCORPIÓN
Este 20 de mayo del 2026 te toca abrir bien los ojos, mi Escorpión, porque traes una vibra muy intensa y cualquier movimiento mal dado podría ponerte de malas, sentimental o con ganas de mandar a medio mundo directito a la fregada. Andarás más desconfiado o desconfiada de lo normal y la verdad no es para menos, porque hay gente a tu alrededor que te sonríe de frente y por detrás trae la lengua más suelta que señora en fila del mercado. Por eso desde ahorita te digo: no cuentes tus planes, no hables de más y no publiques cada paso que das porque las envidias te están respirando en la nuca y luego por eso las cosas se te ceban antes de tiempo.
Tú tienes una energía muy fuerte y cuando deseas algo lo atraes, pero también tienes la mala costumbre de platicar tus sueños antes de realizarlos y ahí es donde muchas personas meten su mala vibra. Aprende a trabajar en silencio y deja que los resultados hagan ruido. Hay proyectos que apenas van agarrando forma y podrían darte mucho dinero más adelante, pero necesitan discreción y paciencia. No quieras correr antes de caminar porque todo llegará a su tiempo, y cuando menos lo esperes vas a estar celebrando algo que llevabas meses esperando.
En el amor se marca una conexión con persona de tierras lejanas o alguien que conocerás por redes sociales. Va a haber mucha química, conversaciones largas, desveladas sabrosas y hasta fantasías que te van a poner la mente a trabajar horas extras. Pero aguas, porque la distancia podría convertirse en problema si no aprenden a poner las cartas sobre la mesa desde el inicio. No te ilusiones demasiado rápido ni hagas castillos en el aire con alguien que apenas conoces. Tú luego te emocionas, te entregas con intensidad y terminas armando novelas en tu cabeza mientras la otra persona apenas está viendo qué quiere.
Es momento de que aprendas a ser más inteligente emocionalmente. Ya deja de actuar desde la herida y ponte más perrón o perrona para detectar quién sí vale la pena y quién solo viene a jugar contigo. Aprende a ser más loba que víctima. Tú tienes carácter, intuición y colmillo, pero cuando te enamoras te haces bien menso o mensa y perdonas cosas que ni tú mismo tolerarías de otra persona. Ya no permitas que nadie te vuelva a ver la cara ni te use de entretenimiento mientras decide si se queda o se va.
Tu estado de ánimo andará como montaña rusa. Habrá días en los que te sentirás invencible, con ganas de comerte el mundo y hasta de comenzar nuevos proyectos, pero otros donde la tristeza te caerá sin aviso y querrás encerrarte sin hablar con nadie. No te espantes, son cambios emocionales necesarios para que aprendas a acomodar pensamientos y sentimientos. Eso sí, no descargues tus frustraciones con personas que sí te quieren porque luego dices cosas desde el coraje y terminas dañando relaciones importantes.
Los números 3, 5 y 9 vienen cargados de suerte para ti. Úsalos en juegos de azar, fechas importantes o decisiones que tengan que ver con dinero porque podrían traerte una sorpresa bastante buena. También se marca un evento de blanco, puede ser boda, bautizo, graduación o reunión importante donde vas a enterarte de un chisme que te dejará con el ojo cuadrado. Ahí mismo podrías reencontrarte con alguien del pasado que todavía mueve ciertas emociones dentro de ti.
En cuestiones de trabajo vienen cambios importantes. Puede haber movimientos de puesto, nuevos horarios o situaciones que al principio no te van a gustar mucho, pero terminarán beneficiándote más adelante. Si tienes negocio o planeas emprender algo, este es buen momento para comenzar a mover contactos y dejar la flojera porque traes estrella para crecer económicamente. El dinero comenzará a fluir mejor, pero necesitas dejar de gastar por impulso y aprender a ahorrar aunque sea un poquito.
Si tienes pareja, se aproxima un enfrentamiento por malos entendidos, celos o comentarios fuera de lugar. Antes de hacer drama o sacar conclusiones apresuradas, escucha primero. Muchas veces te gana el orgullo y terminas empeorando todo por no querer bajar la guardia. Dale tiempo a las cosas y no presiones respuestas inmediatas porque cada quien procesa emociones distinto. Si realmente hay amor, las cosas se acomodarán solitas.
En la familia habrá tensiones y comentarios incómodos que te pondrán muy pensativo o pensativa. Trata de meditar antes de explotar porque podrías arrepentirte de ciertas palabras. También ten mucho cuidado con una amistad que anda contando secretos tuyos. Tú sabrás perfectamente quién es porque tu intuición no falla, pero esta vez no hagas escándalo, simplemente aléjate y deja que la vida acomode todo.
Tu color del día será el negro y el rojo vino. Se viene una etapa de transformación muy fuerte para ti, pero primero tendrás que aprender a confiar más en ti y menos en promesas vacías. Porque mientras tú sigas dudando de lo mucho que vales, cualquier hijo o hija de vecina vendrá a querer jugar con tus sentimientos.
ARIES
Este 20 de mayo del 2026 te llega con una cachetada de realidad, Aries, porque ya es momento de que entiendas que no puedes seguir tropezándote con la misma piedra y luego hacerte el sorprendido o sorprendida cuando acabas otra vez con el corazón todo parchado y la paciencia hasta el suelo. Tú eres de los que juran que ya aprendieron la lección, pero nomás vuelve la persona tóxica, el ex que te movía el tapete o la amistad traicionera y ahí vas otra vez como mosca al foco. Ya madura tantito y entiende que cerrar ciclos también es amor propio. No puedes avanzar si sigues arrastrando personas, recuerdos y dolores que hace mucho debiste mandar a la fregada.
Este jueves viene cargado de energía para que recuperes tu seguridad y dejes de ponerte en oferta. Ya estuvo bueno de regalar atención, cariño y tiempo a quien apenas y te responde cuando se acuerda de ti. Tú vales muchísimo y cuando te lo crees de verdad cambias hasta la manera en que la gente te trata. Así que ponte mamón o mamona, acomódate la corona y deja de andar aceptando migajas emocionales. No todo mundo merece acceso a tu vida ni a tu corazón, y mientras más rápido lo entiendas, menos dolores de cabeza vas a cargar.
Tu cuerpazo criminal necesita atención urgente porque se marcan subidas de peso bastante fuertes. Has estado tragando ansiedad, corajes y antojos nocturnos como si el estrés se quitara con tacos y pan dulce. No es que te veas mal, pero sí necesitas cuidar más tu salud porque luego te agüitas frente al espejo y te haces la víctima cuando ni agua tomas. Ponte las pilas, muévete más, deja tantito el refresco y recuerda que sentirte bien contigo también influye mucho en tu estado emocional.
En el amor vienen noticias buenas. Si estás soltero o soltera, aparece una persona de piel clara que va a moverte emociones bien fuertes. Será alguien con mucha seguridad, mirada coqueta y palabras que te van a dejar pensando hasta cuando estés lavando trastes. Pero aguas, no te claves tan rápido ni empieces a fantasear boda y nombres de hijos desde la primera salida. Disfruta el momento y deja que las cosas fluyan sin presionar. Si tienes pareja, vienen momentos de más unión, pero también tendrás que trabajar mucho en la confianza porque a veces te haces historias en la cabeza que ni existen.
Hay una amistad que te está mintiendo y tu intuición ya comenzó a darte señales. No ignores esas corazonadas porque rara vez te equivocas cuando algo no te da buena espina. Eso sí, no hagas drama sin pruebas. Tú tranquilo o tranquila, que tarde o temprano las máscaras se caen solitas. También regresa una amistad del pasado y volverá a renacer esa confianza que creías perdida. Esa persona llegará en buen momento y podría ayudarte muchísimo a recuperar estabilidad emocional o hasta darte un consejo que necesitabas escuchar desde hace tiempo.
Ya deja de echarte la culpa de todo lo malo que pasa a tu alrededor. La gente es muy viva y muchas veces se aprovecha de tu nobleza para aventarte responsabilidades que ni te corresponden. Tú siempre quieres resolver, ayudar y cargar con todo, pero luego terminas agotado emocionalmente mientras los demás siguen felices como si nada. Aprende a decir “ese no es mi problema” sin sentir culpa. No tienes que salvar a nadie más que a ti.
Cuando decidas cambiar algo de tu forma de ser, hazlo porque tú lo deseas, no por quedar bien con alguien. Ya estuvo bueno de modificar tu esencia para que otros se sientan cómodos. Quien de verdad te quiera va a aceptarte con carácter, defectos y todo. Y quien no, pues que siga rodando porque tampoco eres centro de rehabilitación emocional de nadie.
En cuestiones laborales vienen cambios que podrían ponerte nervioso o nerviosa. No es el mejor momento para tomar decisiones impulsivas, renunciar por coraje o confiar ciegamente en promesas de trabajo. Analiza bien cada paso porque habrá movimientos inesperados y necesitas actuar con inteligencia. Cuida también tus gastos porque aunque llegará dinero, así mismo podría irse rapidísimo por compras innecesarias o deudas mal administradas.
Tus números de la suerte son el 7, 13 y 21, y tu color será el rojo intenso. Se viene una etapa donde aprenderás a ponerte primero sin sentirte egoísta. Porque mientras tú sigas permitiendo que cualquiera venga a mover tu paz, nunca vas a encontrar la estabilidad que tanto andas buscando.
TAURO
Este 20 de mayo del 2026 viene a mover muchas piezas importantes en tu vida, Tauro, pero para bien, aunque al inicio sientas que todo anda patas pa’ arriba. Tú eres de los signos más tercos del zodiaco y cuando algo no sale como esperabas haces unos dramas internos que ni las novelas de las tres de la tarde. Pero esta vez el universo viene a enseñarte que los cambios no siempre son castigos, muchas veces son la manera que tiene la vida de sacarte de lugares donde ya no estabas creciendo.
Si tienes pareja, se aproxima una noticia que los va a unir muchísimo más. Puede tratarse de un proyecto, un dinero, un embarazo, un viaje o simplemente una situación que les hará darse cuenta de que juntos hacen mejor equipo de lo que imaginaban. Además, por fin se va alejando una persona metiche que nomás andaba estorbando la relación, tirando mala vibra o queriendo meter cizaña. Ya era hora de que esa gente agarrara sus chivas y se fuera directito a molestar a otro lado.
Una noticia relacionada con amistad te pondrá incómodo o incómoda. Alguien podría confesarte algo, pedirte ayuda o hacerte enterarte de una traición que te dejará pensando muchísimo. No tomes decisiones desde el coraje porque luego dices cosas que no puedes recoger ni aunque reces tres rosarios. Respira y analiza bien antes de actuar.
Mucho cuidado con seguir alimentando rencores del pasado. Tú tienes memoria de elefante y cuando alguien te lastima puedes guardar resentimiento durante años, aunque sonrías y aparentes que todo está bien. Pero ya entendiste que cargar odio solo te desgasta a ti. Suelta lo que ya fue y deja que la vida acomode cuentas. El karma trabaja solito y créeme que cobra muchísimo más caro de lo que tú podrías hacerlo.
Se aproxima un viaje bastante importante que te dejará grandes enseñanzas. No será cualquier salida simple, este movimiento viene a cambiarte la mentalidad y ayudarte a entender muchas cosas que traías atoradas. Incluso podrías conocer personas nuevas que abrirán puertas importantes para tu futuro laboral o económico. Eso sí, aguas con accidentes automovilísticos o descuidos al manejar. No andes de acelerado ni permitas que personas irresponsables tomen el volante si sabes que vienen distraídas o haciendo tonterías.
Personas del pasado regresan arrepentidas. Vas a ver aparecer amistades que antes te dieron la espalda y ahora vuelven con la cola entre las patas queriendo recuperar tu confianza. Ya dependerá de ti si les abres la puerta o mejor les dejas el visto. Tú sabes perfectamente quién merece otra oportunidad y quién solo vuelve porque nadie más le tuvo paciencia.
Se marca llegada de dinerito extra y eso te va a alivianar muchísimo porque ya traías estrés por pagos, pendientes y gastos inesperados. Aprovecha esta racha para ahorrar y no gastarte todo en antojos o cosas innecesarias. Tú luego te consientes demasiado y terminas quebrado antes de la quincena. También vienen oportunidades laborales muy buenas. Habrá cambios importantes y muchas de las cosas que estaban atoradas comenzarán a fluir mejor.
No descuides tu salud. Has estado ignorando señales de cansancio, dolores o molestias pensando que se van a quitar solas y no siempre será así. Descansa más, aliméntate mejor y deja de guardar emociones porque luego el cuerpo termina cobrando factura. Aprende también a cuidar tu paz mental y mandar lejos a toda esa gente que solo llega a drenarte energía con problemas y negatividad.
Si tienes pareja, no armes tormentas en vaso de agua por celos o inseguridades. A veces tú solo te haces películas completas en la cabeza mientras la otra persona ni enterada está del drama que traes armado. Habla claro y deja de suponer cosas que no has visto. La comunicación será clave para evitar discusiones tontas.
Tus números de la suerte son el 5, 8 y 14, y tu color será el verde esmeralda. Se vienen oportunidades muy grandes para ti, pero primero tendrás que aprender a soltar todo aquello que ya no suma en tu vida. Porque mientras sigas cargando gente tóxica, rencores y miedos, no habrá espacio para todo lo bueno que el universo quiere darte.
GÉMINIS
Este 20 de mayo del 2026 vienes con la energía bien acelerada, Géminis, pero también con la cabeza hecha bolas por tantas cosas que traes cargando. Ya bájale un poquito al querer resolver todo en un solo día porque luego terminas más estresado que señora buscando la contraseña del Facebook que apuntó en un papel y perdió. Se marcan caídas, golpes y accidentes medio tontos por andar distraído o pensando en mil cosas al mismo tiempo. Pon atención por dónde caminas, cómo manejas y hasta cuando subas escaleras porque la torpeza andará bien fuerte estos días.
Ya deja de estar disponible para gente que solo aparece cuando necesita un favor, dinero, consejos o quien le escuche sus dramas baratos. Tú tienes un corazón muy noble, pero también eres bien menso o mensa cuando se trata de poner límites. Hay personas que solo te buscan cuando están aburridas, tristes o necesitadas y luego desaparecen cuando tú eres quien ocupa apoyo. Ya no regales tu tiempo ni tu energía a quien no hace ni el mínimo esfuerzo por ti. Este jueves será perfecto para sacar el carácter y aprender a ser más perra que bonita. Porque sí, ser buena onda está padre, pero también necesitas enseñar los dientes para que no cualquiera venga a querer jugar contigo.
La vida no ha sido fácil contigo y eso tú lo sabes mejor que nadie. Has pasado momentos donde sentías que ya no podías más, donde te tocó tragarte lágrimas, decepciones y hasta humillaciones calladito o calladita mientras fingías que todo estaba bien. Pero aquí sigues, de pie, más fuerte y más inteligente. Por eso no te desesperes si algunos planes todavía no se acomodan como quieres. Todo el esfuerzo que has hecho comenzará a dar resultados cuando menos te lo esperes. Hay cosas que ya vienen cocinándose para ti y el universo solo está esperando el momento exacto para soltarlas.
No busques venganza contra quienes te hicieron daño. Tú tranquilo o tranquila, que la vida tiene maneras muy creativas de cobrar facturas y créeme que a más de uno ya le anda llegando su vuelto. Mientras tú sigas avanzando y enfocándote en crecer, los demás solitos se van a ir hundiendo en sus propias malas decisiones. Aprende a soltar el coraje porque cargar resentimiento solo te quita paz y energía.
Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y tú llevas rato dejando pasar algunas por miedo, flojera o inseguridad. Ya es momento de aventarte y dejar de esperar “el momento perfecto” porque ese nunca llega. Si tienes planes de negocio, cambios laborales, proyectos o incluso hablarle a esa persona que te mueve el tapete, hazlo ya. Después podrías arrepentirte de no haber actuado cuando todavía había chance.
En el amor todavía traes sentimientos guardados que no has querido aceptar. Hay alguien que sigue moviéndote el corazón aunque te hagas el indiferente. Si el amor todavía late dentro de ti y sabes que vale la pena, no lo dejes ir nomás por orgullo o miedo a salir lastimado. Eso sí, aprende también a diferenciar entre amor real y costumbre emocional, porque luego te aferras a personas que solo te dan migajas de cariño.
Tu cuerpo ya te está pidiendo atención. Dolores en espalda, piernas y articulaciones podrían comenzar a molestarte más seguido por estrés, cansancio o falta de movimiento. Necesitas hacer ejercicio, caminar más y dejar de pasar tantas horas sentado o acostado viendo el celular. Tu energía anda medio estancada y eso también afecta muchísimo tu estado emocional.
Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de amistades. Al inicio te caerá bien y hasta sentirás confianza, pero esa persona traerá más veneno que buenas intenciones. Se visualizan chismes, malos entendidos y comentarios que podrían meterte en problemas si no pones distancia desde el principio. No cuentes de más ni reveles información personal tan rápido.
En la familia vienen algunos pleitos o tensiones que podrían sacarte de quicio. Tu carácter explosivo no ayuda mucho porque cuando te enojas dices cosas bien hirientes y luego aunque pidas perdón el daño ya quedó hecho. Respira antes de contestar y aprende a retirarte de discusiones tontas. No todo merece tu energía ni tu coraje.
Tus números de la suerte serán el 5, 11 y 18, y tu color será el amarillo mostaza. Se viene una etapa de crecimiento muy fuerte para ti, pero primero tendrás que dejar de sabotearte y aprender a elegirte más a ti antes que a cualquiera. Porque mientras sigas queriendo salvar a todos, vas a seguir olvidándote de la persona que más te necesita: tú mismo o misma.
CÁNCER
Este 20 de mayo del 2026 andarás más sensible de lo normal, Cáncer, y cualquier cosa te va a mover emociones que creías ya acomodadas. Vas a traer el corazón como gelatina y la mente llena de recuerdos, sueños y pensamientos que no te van a dejar dormir tranquilo o tranquila. Se marca un sueño muy fuerte con un familiar o persona querida que ya falleció. Ese sueño traerá un mensaje importante, así que pon atención a detalles, palabras o sensaciones porque no será casualidad. Tu intuición estará más despierta que nunca y muchas cosas comenzarán a hacer sentido dentro de ti.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes. Puede haber movimientos en horarios, nuevas responsabilidades o incluso propuestas que te harán pensar seriamente en cambiar de rumbo. Al inicio te vas a sentir incómodo o incómoda porque tú eres de los que necesitan estabilidad para funcionar bien, pero recuerda que muchas veces el crecimiento llega disfrazado de caos. No te cierres a nuevas oportunidades solo porque te da miedo salir de tu zona de confort.
Si tienes pareja, se aproxima un enfrentamiento o discusión por malos entendidos. Nada grave, pero sí algo que podría hacerte explotar emocionalmente si no controlas tus impulsos. Dale tiempo al tiempo y no quieras resolver todo en medio del coraje. Tú luego te haces historias completas en la cabeza y terminas sufriendo por cosas que ni han pasado. Aprende a comunicarte mejor y no guardarte sentimientos porque cuando explotas avientas todo junto y ni quien te aguante.
Los problemas familiares también estarán presentes. Habrá comentarios incómodos, diferencias de opinión o situaciones que te harán sentir cansado emocionalmente. Necesitas dejar de absorber los problemas de todos como si fueras esponja emocional. No eres terapeuta de nadie. Cuida mucho tu entorno y rodéate de ambientes tranquilos porque la energía pesada te afecta más de lo que imaginas. Limpia tu espacio, prende una veladora, escucha música que te relaje o simplemente aléjate de personas negativas porque últimamente te están drenando muchísimo.
Es momento de madurar sentimentalmente y entender de una vez por todas que ya no estás para amores baratos ni relaciones a medias. Tú das muchísimo cuando amas, pero también permites demasiado por miedo a quedarte solo o sola. Ya no más. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos y no con promesas vacías. Hay alguien de tu pasado que volverá a rondar tu mente y podrías extrañarlo más de la cuenta. Incluso sueños premonitorios relacionados con esa persona podrían aparecer y dejarte pensando varios días.
Aguas con las tristezas porque podrían hacerse costumbre. Últimamente te encierras demasiado en pensamientos negativos y eso te está apagando poco a poco. Necesitas volver a conectar contigo, salir más, distraerte y dejar de alimentar heridas viejas. Recuerda que todo lo que pasa tiene una razón aunque a veces no la entiendas en el momento. Tú has sobrevivido a cosas que pensabas que te iban a destruir y aquí sigues, más fuerte aunque no siempre lo notes.
Nuevos ciclos comienzan a abrirse para ti. Poco a poco te irás liberando de rutinas, personas y situaciones que ya no te hacían feliz. Habrá cambios muy positivos en tu manera de ver la vida y comenzarás a priorizar tu paz mental antes que quedar bien con otros. Eso sí, deja los celos y las inseguridades porque si tienes pareja podrías hacer tormentas en vasos de agua nomás por imaginar cosas que no existen. Aprende a confiar más y a no sabotear relaciones bonitas por traumas del pasado.
Tus números de la suerte serán el 2, 9 y 17, y tu color será el azul cielo. Se vienen días intensos emocionalmente, pero también muy reveladores. Vas a entender muchas cosas sobre ti y sobre las personas que te rodean. Y aunque a veces sientas que el mundo te pesa demasiado, recuerda que tú tienes la fuerza suficiente para volver a levantarte cada vez que la vida quiera ponerte de rodillas.
PISCIS
Este 20 de mayo del 2026 te va a poner frente a muchas verdades que ya no podrás seguir ignorando, Piscis. Has vivido demasiado tiempo justificando personas, tapando errores ajenos y cargando problemas que ni tuyos son, y la vida ya te está diciendo a gritos que primero vas tú antes que cualquier hijo o hija de vecina. Tú tienes un corazón enorme y una nobleza bien bonita, pero también eres experto o experta en dejar que medio mundo abuse de tu paciencia y de tus sentimientos. Ya estuvo bueno de hacerte pedazos por salvar gente que ni siquiera movería un dedo por ti.
Se visualizan cuestiones importantes relacionadas con trámites, firmas, papeles o documentos que habías estado posponiendo. Vas a tener que poner mucha atención en eso porque cualquier descuido podría atrasarte más de la cuenta. Revisa bien todo antes de firmar y no confíes tanto en palabras bonitas o promesas rápidas. También vienen asuntos legales o administrativos que al final se resolverán a tu favor, pero necesitarás paciencia y dejar la flojera porque últimamente todo lo andas dejando para mañana.
Ten más seguridad en ti porque muchas veces eres tú quien se pone el pie solo o sola. Dudas demasiado de tus capacidades y terminas perdiendo oportunidades por miedo a fracasar. Tú vales muchísimo más de lo que crees, pero mientras sigas buscando aprobación de otros nunca vas a sentirte suficiente. Aprende a reconocer lo mucho que has sobrevivido y todo lo que has logrado aunque haya sido en silencio. No cualquiera aguanta las tormentas que tú has tenido que pasar y aun así seguir sonriendo.
Mucho cuidado con karmas del pasado porque podrían regresar personas, situaciones o problemas que creías enterrados. Hay ciclos que no cerraste bien y la vida te va a obligar a acomodarlos de una vez por todas. Puede regresar un ex, una amistad conflictiva o incluso una situación económica pendiente que te pondrá a pensar muchísimo. Pero esta vez ya no eres la misma persona ingenua de antes. Ahora sabrás poner límites y entender que no todo merece una segunda oportunidad.
Se marcan golpes, caídas o accidentes por andar distraído o pensando demasiado. Tú luego vives más en tu mente que en la realidad y eso puede jugarte malas pasadas. Ten cuidado al manejar, caminar o hacer movimientos bruscos porque andarás algo torpe estos días. También necesitas descansar más porque el cansancio emocional ya comenzó a reflejarse en tu cuerpo.
Deja que el mundo ruede y aprende a vivir más ligero. Tú no puedes controlar la vida de nadie y ya no estás para andar arreglando existencias ajenas mientras la tuya se queda hecha un desmadre. Que te valga lo que otros hagan con su vida. Si quieren equivocarse, allá ellos. Tú enfócate en tu paz mental y en construir algo bonito para ti. Hay personas que se hunden solas y por más que quieras salvarlas terminarán arrastrándote con ellas si no pones distancia.
Si tienes hijos, cuídalos muchísimo más y presta atención a las compañías o lugares donde andan metidos porque podrías llevarte una sorpresa que te pondrá con el Jesús en la boca. No se trata de controlarles la vida, pero sí de estar más pendiente y no confiarte tanto. A veces das demasiada libertad pensando que todo estará bien y no siempre es así.
Tendrás la oportunidad de modificar una conducta que te viene perjudicando desde hace tiempo. Puede ser tu manera de reaccionar, tus inseguridades o esa costumbre de callarte todo hasta explotar. Vas a madurar muchísimo en los próximos meses y poco a poco esa ingenuidad que te hacía confiar hasta en quien no debías comenzará a desaparecer. Ya era hora, porque luego te miraban la cara bien fácil.
Descubrirás las malas intenciones de una amistad y eso te va a doler bastante porque jamás imaginaste que alguien tan cercano estuviera actuando con doble cara. No hagas escándalos ni te desgastes peleando. Simplemente aléjate y deja que la vida acomode todo. Recuerda que quien habla mal de ti solo refleja la envidia o frustración que trae por dentro.
Una llamada o mensaje inesperado te pondrá incómodo o incómoda en próximas semanas. Puede tratarse de noticias familiares, asuntos pendientes o una persona que regresa queriendo mover emociones que ya habías calmado. No tomes decisiones apresuradas y escucha más a tu intuición porque rara vez se equivoca.
Ya no cambies por nadie que no valga la pena. Si vas a modificar algo de ti que sea porque tú quieres crecer y sentirte mejor, no por agradarle a personas que mañana podrían irse sin siquiera mirar atrás. Tú mereces amor bonito, estabilidad y gente que te quiera sin querer moldearte a su conveniencia.
Tus números de la suerte son el 6, 10 y 22, y tu color será el lila. Se vienen cambios muy fuertes para ti, pero también una etapa donde por fin comenzarás a elegirte más a ti y menos a quienes solo saben llegar a quitarte paz.
ACUARIO
Este 20 de mayo del 2026 viene cargado de revelaciones, cambios y uno que otro madrazo emocional que te hará abrir los ojos de golpe, Acuario. Ya es momento de ponerle un alto definitivo a esos amores del pasado que siguen fregando la existencia nomás porque saben que todavía les das entrada aunque sea tantito. Tú tienes la mala costumbre de dejar puertas medio abiertas “por si acaso” y luego terminas confundiendo nostalgia con amor verdadero. Ya suelta lo que no funcionó y deja de alimentar historias que ya tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon.
Se aproxima un viaje que comenzará a concretarse mucho mejor de lo que imaginas. Desde hace tiempo traías ganas de salir, desconectarte o cambiar de ambiente y por fin las cosas comenzarán a acomodarse para que suceda. Este movimiento te ayudará muchísimo a despejar la mente y darte cuenta de cosas que no habías querido aceptar. Incluso podría traer oportunidades laborales, nuevos contactos o una conexión especial con alguien que aparecerá de manera inesperada.
En la familia se te caerá una venda de los ojos. Descubrirás algo sobre cierta persona que te hará cambiar completamente la imagen que tenías de ella. Al principio te dolerá porque tú defendías mucho a esa persona, pero después entenderás que la vida tenía que mostrarte la verdad para evitarte problemas más grandes. Ya no idealices tanto a la gente porque luego te decepcionas horrible cuando muestran quiénes son realmente.
Tu energía anda bien cargada y necesitas limpiar muchísimo tu entorno. Cambia de lugar tu cama, abre ventanas, tira cosas viejas y llena tu casa de flores o plantas porque traes una energía muy pesada acumulada de tanto estrés, preocupaciones y gente negativa que entra a tu espacio. Últimamente no descansas bien, te despiertas cansado o cansada y hasta los sueños te traen inquieto. El incienso de vainilla y copal te ayudará muchísimo a tranquilizarte y limpiar toda esa mala vibra que vienes absorbiendo de la calle y de personas que llegan a tu casa cargadas de problemas.
Hay una amistad muy pegada a ti últimamente, pero no precisamente por cariño sincero. Esa persona quiere obtener información, beneficios o algo que tú tienes. Mucho cuidado con contar secretos, planes o cosas personales porque podrían usar esa información en tu contra más adelante. Tú luego hablas de más cuando agarras confianza y después terminas arrepintiéndote.
El viaje que se comenzará a planear saldrá muchísimo mejor de lo esperado. Incluso podría marcar el inicio de una nueva etapa emocional o laboral bastante buena. Pero ojo, también se marca riesgo de caídas o golpes fuertes, sobre todo saliendo de casa o por andar distraído viendo el celular mientras caminas. Ponte abusado porque los accidentes tontos estarán muy presentes.
En el amor por fin comenzarás a entender que quien te quiere lo demuestra con hechos y no con excusas. Ya deja de conformarte con personas que te dan largas, te cancelan planes o nomás te buscan cuando les conviene. Hay alguien que se decepcionó muchísimo de ti porque sentía que nunca pudo construir algo serio contigo debido a tus miedos, inseguridades y altibajos emocionales. Y aunque esa verdad te incomode, también te servirá para reflexionar sobre cómo has manejado tus relaciones.
Tu inestabilidad emocional y económica muchas veces ha sido la razón por la que dejas ir oportunidades buenas. Pero no te castigues tanto. Nadie nace sabiendo amar ni teniendo la vida resuelta. Lo importante es que ya comenzaste a darte cuenta de lo que debes cambiar para construir algo más estable y sano.
Tus números de la suerte son el 4, 12 y 19, y tu color será el turquesa. Se vienen semanas donde tendrás que elegir entre seguir viviendo atrapado en lo mismo o atreverte de una vez por todas a construir la vida que tanto has imaginado. Y aunque el miedo aparezca, esta vez no puedes seguir escondiéndote detrás de excusas o personas que nomás te atrasan.
CAPRICORNIO
Este 20 de mayo del 2026 te va a traer pruebas emocionales bien fuertes, Capricornio, pero también la oportunidad de demostrarte a ti mismo o misma todo lo que has crecido. Vas a andar bien sensible aunque quieras aparentar dureza, y cualquier comentario negativo o crítica te va a prender más rápido que cerillo en fiesta patronal. Hay personas hablando de ti, inventando cosas o queriendo hacerte quedar mal porque les cala muchísimo verte avanzar. Tú tranquilo o tranquila, que mientras los demás pierden tiempo hablando, tú sigues construyendo lo tuyo. No caigas en provocaciones ni rebajes tu nivel respondiendo chismes baratos porque luego terminas más desgastado tú que quienes comenzaron el problema.
Un familiar necesitará muchísimo de tu apoyo en estos días. Puede tratarse de un asunto emocional, económico o de salud y aunque a veces te desespera sentir que todos dependen de ti, esta vez será importante que no des la espalda. Tú eres más fuerte de lo que imaginas y muchas veces tu presencia vale más que cualquier consejo. Eso sí, ayuda hasta donde puedas sin descuidarte ni absorber problemas ajenos como si fueran tuyos.
Ten cuidado con la manera en que estás viendo ciertas situaciones porque algunas amistades podrían influenciarte mal y hacerte tomar decisiones equivocadas. Tú luego escuchas demasiadas opiniones y terminas confundido o confundida. Aprende a hacerle más caso a tu intuición y menos a gente que ni su propia vida puede acomodar. No permitas que personas negativas te llenen la cabeza de inseguridades o dudas.
Noticias relacionadas con familiares lejanos comenzarán a aparecer y podrían moverte muchísimo las emociones. También este jueves será perfecto para reflexionar sobre lo que realmente quieres para tu vida. Ya llegó el momento de sacar personas problemáticas, hipócritas y conflictivas de tu camino aunque te duela aceptar que ya no encajan contigo. Tú has cambiado muchísimo y ya no estás para cargar amistades o relaciones que solo te dejan estrés y dolores de cabeza.
En cuestiones económicas se marca una noticia que no te va a agradar demasiado. Puede tratarse de pagos inesperados, retrasos de dinero o situaciones laborales que te pondrán a pensar bastante. No hagas compras impulsivas ni prestes dinero porque podrías arrepentirte después. Organízate mejor y evita gastar por ansiedad o por querer aparentar algo que no necesitas demostrarle a nadie.
Una amistad llegará con el chisme bien puesto sobre exparejas, relaciones y problemas amorosos. Tú solo escucha y hazte menso o mensa. No metas cuchara donde no te corresponde porque luego terminan echándote la culpa de todo. Recuerda que la gente luego acomoda las historias a su conveniencia y tú podrías quedar embarrado sin deberla ni temerla. Aprende a guardar silencio porque no todo necesita tu opinión.
Ya deja de castigarte por errores que ni fueron tuyos. Tú cargas culpas ajenas como si te pagaran por sufrir. Lo que pasó ya quedó atrás y seguir reviviéndolo no cambiará absolutamente nada. Aprende a vivir el presente y disfrutar lo que sí tienes porque muchas veces te enfocas tanto en lo malo que se te olvida agradecer todo lo bueno que también existe en tu vida.
Tu carácter estará más explosivo de lo normal y podrías reaccionar de manera exagerada por cosas pequeñas. Ten paciencia con la gente porque no todos tienen tu ritmo ni tu manera de pensar. Antes de explotar, respira y piensa si realmente vale la pena gastar energía en discusiones tontas.
En el amor se visualiza una relación prohibida o una situación donde podrías convertirte en la tercera persona en discordia. Mucho cuidado porque al inicio todo parecerá emoción y adrenalina, pero después podrían venir problemas bastante serios. No te metas donde sabes que las cosas ya vienen complicadas porque terminarás con el corazón bien golpeado.
También deberás cuidar muchísimo lo que dices porque andarás soltando información sin pensar y podrías herir a personas importantes para ti. Hay palabras que no se olvidan aunque se digan en momento de coraje. Aprende a medir tu lengua porque luego ni cómo arreglar el daño.
Tu alimentación necesita atención urgente porque subir de peso será facilísimo en estas fechas. El estrés, los desvelos y los antojos nocturnos podrían pasarte factura rápido. Muévete más, toma agua y deja de comer por ansiedad porque luego andas peleado o peleada con el espejo.
Hay personas de tu pasado que todavía no superan ciertas cosas contigo y podrían intentar darte guerra a ti o incluso a tu familia. No les tengas miedo, pero tampoco te confíes. Mantén distancia y evita conflictos innecesarios.
Tus números de la suerte serán el 4, 16 y 20, y tu color será el gris plata. Se vienen días donde tendrás que aprender a elegir tu paz antes que seguir cargando dramas ajenos. Porque mientras sigas queriendo quedar bien con todos, te vas a seguir olvidando de ti.
SAGITARIO
Este 20 de mayo del 2026 viene con una energía muy poderosa para ti, Sagitario. Después de semanas donde sentías que traías el alma cansada y la cabeza llena de dudas, por fin comenzarás a recuperar la alegría y las ganas de comerte el mundo. Vienen días muy buenos, llenos de esperanza, cambios positivos y momentos donde volverás a sentir esa chispa que pensabas perdida. Tú naciste para brillar, viajar, reír y hacer desmadre bonito, no para andar arrastrando tristezas ni personas que nomás te frenan.
Ya deja de limitarte por miedo al qué dirán. Necesitas creer más en ti y dejar de esperar aprobación de personas que ni siquiera saben lo que quieren para sus propias vidas. Tú eres un ser lleno de luz y aunque muchas veces te haces el fuerte o la fuerte, también cargas heridas que no has terminado de sanar. Pero esta vez el universo viene a recordarte que nadie merece verte de rodillas ni rogando amor, atención o migajas emocionales. Aprende a vivir, disfrutar y hacer las cosas a tu manera sin estar dando explicaciones.
Tu intuición andará más despierta que nunca, sobre todo en las noches. Vas a tener sueños intensos, pensamientos muy profundos y momentos donde sentirás que algo dentro de ti quiere hablarte. Hazle caso a esas señales porque te ayudarán muchísimo a no repetir errores del pasado. Hay situaciones que todavía te duelen, pero ya es momento de convertirlas en aprendizaje y no en cadenas emocionales.
Habrá días donde sentirás que no sabes hacia dónde ir y eso te va a desesperar muchísimo porque tú necesitas movimiento constante. Pero tranquilo o tranquila, no tienes que resolver tu vida completa en una semana. Pon las cartas sobre la mesa, analiza qué quieres realmente y comienza a caminar hacia eso sin esperar que nadie venga a rescatarte o hacer el trabajo por ti.
Mucho cuidado con cuestiones de salud relacionadas con riñones, azúcar o malos hábitos alimenticios. Has estado descuidando muchísimo tu cuerpo y luego quieres que funcione como relojito. Baja tantito el exceso de refrescos, alcohol o comida chatarra porque tu cuerpo ya te anda mandando señales de cansancio.
En el amor andarás bien confundido o confundida porque dos personas moverán muchísimo tus sentimientos. Una pertenece a tu pasado y todavía trae asuntos pendientes contigo; la otra está en tu presente y podría ofrecerte algo más estable y sincero. Aquí el problema es que tú luego idealizas demasiado lo que ya fue y terminas comparando todo con historias viejas. Aprende a vivir el presente y no dejarte arrastrar por nostalgia emocional.
Se aproxima noticia de un ex amor que te dejará pensando muchísimo. Si ya tienes pareja, cuidado porque podrías comenzar a comparar o remover emociones que ya debían estar enterradas. No arruines algo bonito por estar volteando hacia atrás. A veces el pasado solo regresa para ver si todavía tiene poder sobre ti.
También podrías comenzar a pagar consecuencias de actos pasados. Nada grave, pero sí situaciones que te harán reflexionar muchísimo sobre decisiones que tomaste sin pensar. La vida no castiga, enseña, y tú estás entrando en una etapa donde aprenderás a actuar con más madurez emocional.
Reencuentro con amistades del pasado te traerá alegría y mucha nostalgia. Habrá risas, recuerdos y conversaciones que te harán sentir muy acompañado o acompañada. Necesitabas volver a conectar con personas que sí te quieren genuinamente y no solo aparecen cuando ocupan algo.
Mucho cuidado con comentarios o palabras que salgan de tu boca porque podrían convertirse en chisme rapidísimo. Tú luego hablas sin filtro y después andas preguntándote cómo se armó el desmadre. Guarda ciertos pensamientos para ti y evita hablar de más cuando estés enojado o emocionado.
Ya no te dejes caer por nadie. Tú no naciste para rogar amor ni para aceptar ser segunda opción. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos y no con promesas vacías. Ya aprendiste demasiado como para seguir conformándote con menos de lo que mereces.
Tus números de la suerte serán el 3, 8 y 15, y tu color será el naranja quemado. Se viene una etapa donde volverás a encontrarte contigo y recordarás que cuando tú decides levantarte, no hay quien pueda detenerte.