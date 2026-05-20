Horóscopo de hoy para Leo del 20 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy es probable que regresen a tu mente recuerdos de relaciones pasadas e incluso podrías recibir alguna señal significativa. Sería prudente que examines tus sentimientos y, si quedó alguna herida sin cicatrizar, intentes sanarla. Es un buen momento para reconciliarte con tu pasado emocional.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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