Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En lo más profundo de ti habita un misterio y un tesoro que despierta profundas fantasías. Tu compañero de cama te encontrará irresistible y sucumbirá a los encantos que emanas. En la intimidad descubrirás una nueva dimensión erótica, explorando y disfrutando experiencias sensuales.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si encuentras tu día poco gratificante y cansado podrás relajarte cuando llegues a casa. Sintiéndote de humor, sacas lo que tienes dentro con una placentera compañía y disfrutas la tarde de la manera más agradable posible. Si vives con tu pareja déjale saber que necesitas ser apapachado y ahora es un buen momento.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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