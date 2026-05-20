Jugador de Los Ángeles conquista el evento principal del Mundial de Póker 2026 y gana $188 mil dólares

El póker profesional tuvo una semana de alto nivel en California con la más reciente parada de la World Series of Poker Circuit en el Commerce Casino, donde el estadounidense Anthony Marquez se quedó con el título del Main Event y un premio de $187,977 dólares.

El evento reunió a jugadores de distintas partes de Estados Unidos y repartió más de $3 millones de dólares en premios durante una intensa serie de torneos celebrada del 7 al 18 de mayo de 2026.

Anthony Marquez logra revancha en el Main Event de la WSOP Circuit

Después de quedarse cerca del título en 2024, Anthony Marquez finalmente logró conquistar el Main Event de la World Series of Poker Circuit en Commerce Casino.

El jugador originario del área de Los Ángeles obtuvo así su primer anillo dorado del circuito WSOP, sumándolo al brazalete de la WSOP que ya poseía previamente.

“Intenté convertir eso en una lección hoy”, dijo Marquez a PokerOrg después de su victoria, haciendo referencia a cuando se quedó cerca del título hace dos años. “Tomé la experiencia que obtuve de ese torneo anterior y llegué aquí muy relajado, muy concentrado. Confié en mi capacidad e intenté ejecutar mi plan de juego de la mejor manera posible”, cita un comunicado de la organización.

La victoria representó una revancha personal para Marquez, quien en noviembre de 2024 terminó a un puesto del campeonato en el mismo torneo.

Redemption 🔥



After getting 2nd place two years ago, Anthony Marquez wins the @WSOP Circuit @CommerceCasino Main Event for $187,977! 🥇



The WSOP bracelet-winner shares with us his goal now for summer.



Event recap: https://t.co/Jrb4Mssskd pic.twitter.com/xsQw5wvJ8m — Poker Org (@pokerorg) May 19, 2026

El Main Event superó el millón de dólares en premios

El torneo principal del Commerce Casino contó con una entrada de $1,700 dólares y registró un total de 693 participantes, generando una bolsa acumulada superior al millón de dólares.

Anthony Marquez se llevó la mayor parte del prize pool gracias a una sólida actuación en la mesa final, consolidándose como uno de los nombres más destacados de esta parada de la World Series of Poker Circuit.

Además del premio económico, el campeón obtuvo un paquete de $5 mil dólares para disputar el Circuit Championship en WSOP Paradise este diciembre.

Commerce Casino repartió más de $3 millones de dólares

La serie organizada por la World Series of Poker entregó un total de $3,037,825 dólares durante los 18 eventos oficiales realizados en California.

El festival reunió tanto a profesionales reconocidos como a jugadores amateurs, consolidando nuevamente al Commerce Casino como una de las sedes más importantes del póker en Estados Unidos.

Otros ganadores destacados del WSOP Circuit en California

Además del triunfo de Anthony Marquez, otros jugadores también consiguieron premios importantes durante la serie.

Maksim Tatarintsev ganó el Event #2 Mini Main y obtuvo $85,069 dólares, mientras que Qun Dang se quedó con el Event #5 Monster Stack por $43,091 dólares.

Por su parte, Cassidy Neilson conquistó el High Roller Event #17 y recibió un premio de $39,450 dólares.

WSOP Circuit mantiene su crecimiento en Estados Unidos

La World Series of Poker Circuit continúa consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario internacional de póker, atrayendo cada vez más participantes y elevando las bolsas millonarias en sus distintas sedes.

El éxito de la etapa en California confirma el crecimiento del circuito y el fuerte interés que sigue generando el póker competitivo en Norteamérica.

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