Policía retirado preso por publicaciones sobre Charlie Kirk recibe indemnización de $835,000 dólares

Las autoridades de Tennessee acordaron pagar $835,000 dólares para resolver una demanda federal presentada por Larry Bushart, un policía retirado que pasó 37 días encarcelado tras publicar en Facebook una imagen de sátira relacionada con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El caso atrajo atención nacional al convertirse en uno de los pocos episodios en Estados Unidos donde comentarios publicados en redes sociales derivaron en un proceso penal.

Bushart, de 61 años, fue arrestado en septiembre de 2025 y acusado de “amenazar con violencia masiva en una escuela”, luego de negarse a eliminar varias publicaciones consideradas ofensivas por autoridades locales.

Last year, the police jailed Larry Bushart for 37 days on a $2M bond for posting a meme after Charlie Kirk’s murder.



With our help, Larry sued Perry County, TN, and its sheriff for violating his rights in retaliation for his protected speech. He has received a $835K settlement. https://t.co/YBGidsPOp4 pic.twitter.com/91aamIiWlz — FIRE (@TheFIREorg) May 20, 2026

La publicación que detonó el arresto mostraba una fotografía del presidente Donald Trump acompañada de la frase “Tenemos que superarlo”, comentario que Trump pronunció tras un tiroteo escolar ocurrido en Perry High School, Iowa, en 2024. Bushart añadió el texto: “Esto parece relevante hoy en día”.

Sin embargo, algunos residentes del condado de Perry, en Tennessee, interpretaron erróneamente el meme como una amenaza contra la escuela secundaria local del mismo nombre. Aunque el sheriff del condado, Nick Weems, reconoció posteriormente que sabía que la referencia correspondía a una escuela en Iowa, sostuvo que Bushart “buscó intencionadamente crear histeria en la comunidad”.

La fianza del exagente fue fijada en 2 millones de dólares, una cifra que sus abogados calificaron como excesiva y violatoria de sus derechos constitucionales. Al no poder pagarla, Bushart permaneció más de cinco semanas en prisión antes de que la fiscalía retirara los cargos en octubre de 2025.

Durante su encarcelamiento, Bushart perdió el trabajo que mantenía tras jubilarse, además de perderse su aniversario de bodas y el nacimiento de su nieta, según detalló la demanda presentada en diciembre contra el condado de Perry, el sheriff Nick Weems y el investigador Jason Morrow.

Tras anunciarse el acuerdo económico, Bushart declaró: “Me complace que se hayan reivindicado mis derechos amparados por la Primera Enmienda. La libertad de las personas para participar en el diálogo cívico es fundamental para una democracia sana. Tengo muchas ganas de seguir adelante y pasar tiempo con mi familia”.

La defensa del exoficial fue respaldada por la organización Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE). Cary Davis, abogado de la fundación, afirmó que el caso representa una advertencia para las fuerzas de seguridad en todo el país.

“Es en tiempos de agitación y tensión cuando nuestro compromiso nacional con la libertad de expresión se pone a prueba al máximo. Cuando los funcionarios gubernamentales no superan esa prueba, la Constitución existe para exigirles responsabilidades”, sostuvo.

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