Se confirma spin-off de “Grey’s Anatomy” con Shonda Rhimes como productora

El universo de “Grey’s Anatomy” se expande con una nueva serie producida por la creadora original Shonda Rhimes, cuyo estreno está previsto para la temporada televisiva 2026-2027 de la cadena ABC, así lo confirmó Deadline.

De acuerdo con el portal estadounidense, el guion correrá a cargo de Meg Marinis, actual showrunner del programa desde 2024, y la propia Rhimes, quien en 2007 se alzó con el Globo de Oro con “Grey’s Anatomy” en la categoría de Mejor serie de televisión dramática.

Por su parte, el equipo de producción ejecutiva incluye a Ellen Pompeo y a Betsy Beers, quienes trabajaran de la mano con Shondaland y 20th Television para llevar el cuarto derivado de la franquicia a las pantallas de ABC.

Una de los detalles revelados fue que la producción se centrará en un equipo médico de un centro hospitalario rural en el oeste de Texas, dando una mirada a las complejidades a las que se enfrenta la población de zonas sin servicios sanitarios.

“Haber podido expandir el universo de Grey’s Anatomy es una oportunidad para presentar nuevos personajes y relatos que mantengan el mismo corazón, emoción y conexión que han caracterizado a la serie durante más de dos décadas, ahora ambientados en mi estado natal de Texas”, declaró Meg Marinis a Deadline.

Este cambio de locación se trata de la primera vez que una serie de la popular franquicia se sitúa fuera de la costa oeste de Estados Unidos y del caos de las grandes ciudades. Recordemos que los anteriores spin-offs de “Grey’s Anatomy”, “Private Practice” y “Station 19”, se ambientaron en Los Ángeles y Seattle, respectivamente.

Otro de los cambios que se han adelantado es que ningún personaje de la serie original encabezará esta producción, a diferencia del protagónico de Kate Walsh en “Private Practice” y Jason George en “Station 19”.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno de este spin-off, ni la cantidad de episodios con los que contará. Sin embargo, el canal planea que esta cuente con el mismo día y horario de transmisión que la serie original: los jueves a las 22:00 horas.

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